Jonas Valanciunas disfruta de la primera victoria de Lituania sobre el equipo de EE. UU. desde 2004 Jonas Valanciunas elogió la actuación de Lituania al lograr una gran victoria sobre Estados Unidos al final de la segunda ronda de la Copa Mundial FIBA ​​el domingo en el Mall of Asia Arena.

Los lituanos prevalecieron 110-104 , para asombro de un público predominantemente pro-Team USA que arrasó en las dos primeras rondas y generó una gran preocupación para los estadounidenses de cara a los cuartos de final.

Fue la primera victoria de Lituania sobre el equipo de Estados Unidos desde los Juegos Olímpicos de 2004 en Atenas, Grecia.

“Hoy queríamos dar una buena celebración del baloncesto”, dijo Valanciunas en el área de la zona mixta. “También es historia, no muchos equipos han ganado contra Estados Unidos. Así que jugamos duro, luchamos y conseguimos la victoria”.

Una parte de los fanáticos lituanos, animando durante todo el partido, celebraron la gran victoria que hizo mella en las aspiraciones del equipo de EE. UU. de recuperar el título en el mayor escaparate de la Fiba.

Lituania celebra su victoria en la Copa Mundial FIBA ​​sobre el equipo de Estados Unidos. –BALONCESTO FIBA

La victoria colocó a Lituania en una cita de cuartos de final con su rival europeo Serbia el martes en el mismo estadio de Pasay City, y Valanciunas advirtió que su equipo necesitará dar un giro rápido y concentrarse en lo que viene.

“Cada victoria significa mucho”, afirmó el pívot de los New Orleans Pelicans. “Pero no podemos relajarnos, no podemos ver los otros partidos de otra manera.

“Ahora mismo se avecinan partidos muy importantes y tenemos que darlo todo y eso es lo más importante”, añadió Valanciunas.

Lituania se apoyó principalmente en su excelente comienzo de tiro desde más allá del arco, acertando sus primeros nueve tiros mientras Valanciunas y el resto de los grandes impusieron su presencia en la pintura contra jugadores como Jaren Jackson Jr. y Paolo Banchero.

Siete jugadores anotaron cifras dobles, liderados por los 15 de Vaidas Kariniauskas, mientras Lituania también mostró su clase al acertar 15 triples mientras dominaba a los estadounidenses en el cristal, 43-27.

Estados Unidos pasó la mayor parte del partido tratando de lograr una remontada liderada por Anthony Edwards, pero Lituania se negó a ceder e hizo jugadas a pesar de que una ventaja de hasta 21 se redujo a cuatro un par de veces en la segunda mitad.