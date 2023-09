Jordan Clarkson regresaría con Filipinas, se despide con gran actuación ante China Jordan Clarkson ha dejado la puerta abierta para un potencial regreso a Gilas Pilipinas en el futuro, ahora que su viaje en la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA ​​2023 ha terminado y se despidió con una gran victoria ante China. ¡Mira lo más destacado de este jugador durante el partido entre Filipinas y China en la Copa Mundial de Baloncesto FIBA 2023!

La estrella de los Utah Jazz promedió 20,8 puntos en los cinco partidos del país anfitrión en las fases de grupo y clasificación del torneo.

Dejó su mejor juego para el final, anotando 34 puntos cuando Gilas concluyó su campaña con una victoria por 96-75 sobre China, dándole esperanza a la nación en su búsqueda de clasificarse para los Juegos Olímpicos de Verano de 2024 en París.

Ahora la pregunta es si alguna vez volverá a ponerse la camiseta de Gilas, especialmente ahora que la próxima Copa del Mundo se celebrará dentro de cuatro años.

“Sí, eso creo. Treinta y cinco años no es tan viejo. Treinta son los nuevos 20, ¿verdad? Todavía me siento joven. Todavía estoy aquí compitiendo. No creo que sea mi última actuación con esta camiseta. Creo que tengo más tiempo. Todavía puedo jugar. Ni siquiera puedo decirte lo que como por la mañana ”, dijo el ganador del premio al Sexto Hombre del Año de la NBA.

” Pero sí, espero que en el futuro, cuando llegue ese momento, pueda ponerme esta camiseta y representar al país”.

Clarkson fue el anotador más confiable del equipo durante toda su campaña. Tenía la responsabilidad no sólo de anotar sino también de bajar el balón y crear para sus compañeros. Pero hubo críticas por mantener el balón durante demasiado tiempo durante los partidos.

A medida que se acumulaban las derrotas, la gente se preguntaba si debería haber sido la estrella de Ginebra, Justin Brownlee, quien debería haber sido seleccionado y no él. Pero eso ya es agua pasada, e insistió en que todo el equipo hizo lo mejor que pudo hasta el final.

“Ha sido un torneo difícil, pero seguimos luchando, seguimos compitiendo, seguimos jugando. Realmente queríamos terminar esto con la nota correcta. Puede que no veamos a los mismos muchachos en el vestuario después de esto, pero al mismo tiempo, solo queríamos mostrar corazón, luchar y continuar con la resiliencia ”, dijo.

Al final, Clarkson formó parte del equipo de Gilas que ganó un partido en casa en la Copa del Mundo por primera vez en este milenio. Obviamente, la campaña general no salió según lo planeado, pero la vida continúa.

Siempre será recordado por su impresionante actuación contra Team Dragon para cerrar un capítulo de esta carrera histórica con

“En ese tercer cuarto, mis compañeros me estaban encontrando. Empezamos a tener buenas pantallas, buena apariencia y pude derribarlas ”, dijo Clarkson.

“La energía de la multitud, honestamente, cuando empiezas a escuchar eso tan fuerte como era, es un poco difícil calmarme en ese momento y me mantuve caliente”.