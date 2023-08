Joshua Hawkinson y sus 28 puntos hace soñar a Japón con victoria sobre Finlandia Hawkinson, el 'samurái' que hace soñar a Japón en el Mundial de basket

La colosal actuación del pívot nipón deja viva a su selección para el soñado pase a la segunda fase. Ante la Finlandia de Markkanen, Hawkinson se fue hasta los 28 puntos y 19 rebotes para 44 de valoración. Japón es, junto a Filipinas e Indonesia, uno de los tres organizadores del Mundial de baloncesto. El país nipón no es debutante en la organización de estos campeonatos, y para el recuerdo, el inolvidable título logrado por España en 2006, en un torneo que también se realizó en el territorio asiático.

La selección nipona obtuvo la clasificación para esta Copa del Mundo de manera automática, como una de las anfitrionas. Pero el premio de disputar este Mundial y estar en la fase de grupos es algo con lo que Thomas Wayne Hovasse y sus jugadores no se conforman.

Lo cierto es que a principios de julio, Japón se llevó un jarro de agua fría al confirmarse que su principal estrella, el ‘Laker’ Rui Hachimura, renunciaba a formar parte del equipo para centrarse en su carrera en la NBA. Para fortuna de los japoneses, Yuta Watanabe, el otro rostro más ‘carismático’ del baloncesto nipón, sí que está jugando el campeonato. Ante esta falta de referentes, y tras la derrota en la jornada inaugural ante Alemania, Japón requería de ‘héroes’ para seguir con opciones de avanzar a la segunda fase, y Josh Hawkinson aceptó el desafío.

No hace falta ser muy elocuente para darse cuenta de que el nombre, no es de alguien que haya nacido en Osaka. Originario de Seattle, este ala-pívot de 28 años, hijo de Nels y Nancy (dos jugadores de baloncesto que destacaron en Noruega y Dinamarca respectivamente), disputó sus cuatro años de universidad en Washington State. Tras un año de ‘rookie’ en el que pasó desapercibido, en las siguientes tres temporadas estuvo promediando dobles figuras, firmando 15 puntos y 10 rebotes por encuentro. Más allá de su rendimiento en el equipo de baloncesto, a nivel académico, la etapa de Hawkinson no pudo ser más productiva: grado en ‘Management Operations’ y máster en ‘Business Administration’.

Pese al notable éxito, no fue capaz de llamar la atención de ningún equipo de la NBA en el draft de 2017, y decidió hacer las maletas y poner rumbo hacia Japón, donde aterrizó de la mano de los Toyotsu Fighting Eagles Nagoya, club en el que permaneció hasta 2020, momento en el que fichó por los Shinsu Brave Warriors. En este 2023, ha recalado en las filas del Sunrockers Shibuya.

Con todo este historial, y siendo ya una pieza importante para el baloncesto nipón, Hawkinson ha brillado con una actuación soberbia en la victoria por 98-88 ante la Finlandia de Lauri Markkanen, que ya ha quedado matemáticamente eliminada. Josh se ha ido hasta los 28 puntos y 19 rebotes, además de sumar una asistencia y un tapón, para acabar sumando 44 de valoración. Hasta el momento, es la más alta del torneo, superando los 40 de Carlik Jones con Sudán del Sur ante Puerto Rico.

Con este 1-1, Japón se verá las caras contra Australia en la última jornada del grupo. Los oceánicos cuentan con el mismo balance de victorias y derrotas tras haber caído ante Alemania por 82-85. Las cuentas son claras, y el equipo que gane logrará el billete a la segunda fase, algo con lo que la selección nipona sueña. Para ello, el ‘Samurái’ Hawkinson deberá volver a manejar su katana a la perfección.