Sobre Juan Núñez, el jugador TCL del partido España vs Brasil: “Puede ser un jugador franquicia” ¡Mira lo más destacado del Jugador del Juego TCL de Name Name durante el partido de Brasil y España en la Copa Mundial de Baloncesto FIBA 2023!

El seleccionador español habla sobre la capacidad de liderazgo del joven base y pequeño toque de atención a Willy.No era una tarea fácil. Enfrente tenía a un maestro con años y años de veteranía como Marcelinho Huertas y a un ‘monstrinho’ al que conoce perfectamente tras compartir vestuario esta temporada con él en el Ulm. Sin embargo Juan Núñez se graduó con nota ante el rival más fuerte de la primera fase. Un buen partido que Sergio Scariolo quiso reconocer en rueda de prensa… a su manera. “Todo el mundo sabe que es uno de los pilares de nuestro equipo para el futuro. Pero no seremos hipócritas. Ha habido unas circunstancias que han hecho posible que estén aquí con un rol principal. Seguramente el proceso se haya acelerado, pero no hay que duda que él está destinado a ser el líder del equipo en el futuro. Puede ser lo que en la NBA se denomina un jugador franquicia”, aseguró el italiano. El propio Núñez demostró que no está dispuesto a caer en la autocomplacencia y, de momento, prefiere mantener los pies en el suelo: “Esto solo acaba de empezar, yo solo intento ayudar al equipo”, señaló Núñez nada más acabar el partido. “Ahora toca terminar bien la fase de grupos e ir a por todas en la segunda fase”. “Seguramente el proceso se haya acelerado, pero no hay que duda que él está destinado a ser el líder del equipo en el futuro”

Sergio Scariolo

Scariolo no sólo se quedó en las buenas palabras hacia Núñez y dividió los elogios con su pareja de baile, Alberto Díaz. “El puesto de base ha funcionado bien en general. Alberto también ha estado bien, ha metido tiros y ha aguantado el momento de más debilidad atrás de Juan Núñez. Son los jugadores en los que tenemos confianza. No siempre jugarán un partido tan brillante como el de hoy”. La intensidad y la labor de equipo son otros aspectos del juego que también ha valorado el técnico italiano, que sin embargo habló sobre un pequeño lunar durante la primera parte como fue la concesión de rebotes ofensivos al rival. “En la primera parte, concedimos ocho rebotes ofensivos, tres a Caboclo y cinco al resto. En la segunda parte lo hemos corregido. Pero bueno. Willy no ha hecho su mejor partido. Ha hecho grandes partidos con España y seguramente jugará bien el siguiente y muchos más. Es una anécdota. Hace tiempo tenemos un control de rebote muy sólido en los campeonatos, pero puede pasar que ante un equipo como Brasil pase esto”.