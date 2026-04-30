¿Jugará Josh Hart hoy? Alarma en los Knicks para el Juego 6 ante los Hawks Los New York Knicks tienen la oportunidad de cerrar la serie este jueves, pero el panorama se ha nublado con la posible baja de su "motor" defensivo. Josh Hart está en duda y su ausencia podría ser el tanque de oxígeno que los Hawks necesitan para forzar un séptimo juego. ¿Podrá la defensa neoyorquina frenar a Jalen Johnson sin su principal guardián?

Los New York Knicks aterrizan en el State Farm Arena con una misión clara: liquidar a los Atlanta Hawks y avanzar a la siguiente ronda. Sin embargo, el reporte de lesiones ha encendido las alarmas en el equipo de la “Gran Manzana”. Josh Hart, pieza fundamental en el esquema de Tom Thibodeau, es la gran incógnita para el enfrentamiento de esta noche.

A pesar de no estar brillando en las estadísticas ofensivas, el impacto de Hart en esta serie ha sido silencioso pero devastador para Atlanta, especialmente en el costado defensivo.

Reporte de lesiones: El estado de Josh Hart

Según el informe oficial previo al Juego 6, así está el panorama de enfermería para ambos equipos:

Josh Hart (Knicks): Listado como CUESTIONABLE debido a una contusión en la parte baja de la espalda. Aunque jugó 30 minutos en la victoria del pasado encuentro, el dolor ha persistido, poniendo en duda su participación.

Jock Landale (Hawks): Se mantiene FUERA por un esguince de tobillo derecho. Es la única baja reportada por Atlanta.

Resto del roster: Ambos equipos cuentan con sus estrellas disponibles para la batalla.

El factor defensivo: El “efecto Hart”

Si Hart no juega, los Knicks pierden a su mejor defensor sobre Jalen Johnson, quien este año apunta a ser All-NBA. Los números no mienten sobre la importancia de Josh:

Secado a la estrella: Con Hart encima, Johnson ha sido limitado a 19.2 puntos por juego con un pobre 26.9% en triples .

Impacto total: Los Knicks han superado a los Hawks por 46 puntos en los minutos que Hart ha estado en cancha durante esta serie.

Plan B: ¿Quién da un paso al frente?

Si finalmente Josh Hart se queda en el banquillo, el “Coach” Thibodeau tendrá que mover sus piezas. Se espera que Miles McBride, Jordan Clarkson y el aguerrido José Alvarado asuman una mayor carga de minutos. Alvarado ya demostró de qué es capaz en el Juego 4, anotando 12 puntos en apenas 12 minutos, aportando esa chispa de energía que el equipo extrañaría sin Hart.

Los Knicks salen como favoritos por 2.5 puntos según las casas de apuestas, pero sin su “perro de presa” en la defensa, la tarea en Atlanta será mucho más complicada.

¿Cree usted que los Knicks tienen la profundidad suficiente para cerrar la serie sin Josh Hart, o la falta de su defensa perimetral permitirá que Jalen Johnson se desate y fuerce un Juego 7?