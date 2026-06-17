¿Jugarán Al Horford y Karl-Anthony Towns para Dominicana? Consulta los convocados Con el "Che" al mando, Fedombal convoca a 36 jugadores para la Tercera Ventana al Mundial de Baloncesto Catar 2027

La escuadra quisqueyana iniciará sus entrenamientos el próximo lunes 22 de junio de cara a los compromisos en Santo Domingo frente a Estados Unidos y Nicaragua.

Cita de altura en la remozada Arena del Centro Olímpico

La Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal) oficializó la lista de los 36 jugadores convocados para integrar la preselección nacional con miras a los compromisos de la Tercera Ventana Clasificatoria a la Copa Mundial de Baloncesto Catar 2027. El combinado tricolor, conocido popularmente como “la selección del pueblo”, disputará sus dos próximos encuentros en condición de local en la Arena Profesor Virgilio Travieso Soto “BanReservas”, ubicada en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte de Santo Domingo.

El exigente calendario de esta ventana presenta dos choques fundamentales en las aspiraciones mundialistas de la escuadra nacional. El primer enfrentamiento será ante la selección de los Estados Unidos el próximo viernes 3 de julio, mientras que el segundo duelo se llevará a cabo el lunes 6 de julio frente a su similar de Nicaragua. Ambos partidos están pautados para iniciar a las 8:00 de la noche.

Convocatoria estelar con presencia de la NBA y el talento local

El anuncio fue realizado por Rafael Uribe, presidente de Fedombal, y Junior Páez, gerente general del equipo nacional, quienes confirmaron que el técnico argentino Néstor “Che” García liderará las sesiones de entrenamiento a partir del próximo lunes 22 de junio. De la nómina preliminar de 36 basquetbolistas se seleccionará a los 12 jugadores definitivos que vestirán la camiseta nacional en los dos partidos oficiales.

La preselección incluye tanto a figuras dominicanas con trayectoria en la NBA y el baloncesto internacional como a destacados talentos de los torneos locales:

– Al Horford, Andersson García, Andrés Feliz, Ángel Luis Delgado, Ángel Núñez, Anyeuri Castillo, Chris Duarte, Chris Mañón, David Jones, Diego Colón, Eloy Vargas, Eusebio Suero, Gelvis Solano e Isaac Taveras.

– Jassel Pérez, Jean Montero, Jhery Matos, Joel Soriano, Jonathan Bello, Juan Guerrero, Juan Miguel Suero, Karl-Anthony Towns Cruz, Koby Brea, Lester Quiñones, LJ Figueroa, Luis David Montero, Luis Santos, Luismal Ferreiras y Omar Silverio.

– Rafael Castro, Randy Bautista, Rey Abad, Richard Bautista, RJ Luis, Víctor Liz y Yaxel Lendeborg.

Panorama del Grupo A y el sistema de clasificación

La República Dominicana lidera actualmente el Grupo A de las eliminatorias americanas con un récord de 3 victorias y 1 derrota, posición que comparte empatada en la cima con los Estados Unidos. El sector lo completan la selección de México con foja de 2-2 y Nicaragua en el sótano con 0-4. Debido a estos registros, tanto el conjunto dominicano como el estadounidense ya aseguraron matemáticamente su boleto a la siguiente fase clasificatoria.

A nivel continental, el proceso eliminatorio cuenta con la participación de 16 naciones distribuidas en cuatro grupos de competencia, las cuales buscan quedarse con una de las siete plazas disponibles para América de cara a la Copa del Mundo de la FIBA en Catar. El estado de los demás grupos marcha de la siguiente forma:

Grupo B: Canadá (4-0), Jamaica (2-2), Puerto Rico (1-3) y Bahamas (1-3).

Canadá (4-0), Jamaica (2-2), Puerto Rico (1-3) y Bahamas (1-3). Grupo C: Brasil (4-0), Colombia (2-1), Venezuela (1-2) y Chile (0-4).

Brasil (4-0), Colombia (2-1), Venezuela (1-2) y Chile (0-4). Grupo D: Uruguay (4-0), Argentina (3-1), Panamá (1-3) y Cuba (0-4).

Con la clasificación a la segunda ronda en el bolsillo, los dirigidos por el “Che” García buscarán aprovechar la localía y el respaldo de la afición en Santo Domingo para asegurar el primer lugar del grupo de cara a los cruces posteriores del torneo.