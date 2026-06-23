La temporada muerta de la NBA de 2026 no da tregua. Pocas horas después de conocerse el traspaso de Giannis Antetokounmpo a Miami, las oficinas de la liga volvieron a estallar con un traspaso a tres bandas entre los Minnesota Timberwolves, los Brooklyn Nets y los Chicago Bulls. La operación, adelantada por ESPN, involucra al All-Star Julius Randle, al pívot defensivo Nic Claxton y un estratégico intercambio de selecciones del Draft que arranca este martes.
El movimiento reconfigura las aspiraciones inmediatas de tres franquicias con objetivos muy distintos: Minnesota busca flexibilidad económica agresiva, Brooklyn añade una estrella probada y Chicago solidifica su pintura con urgencia.
Minnesota limpia sus libros para blindar a Anthony Edwards
El presidente de operaciones de los Timberwolves, Tim Connelly, cumplió con creces uno de sus grandes objetivos del verano: recortar costos drásticamente sin comprometer el talento que rodea a su superestrella, Anthony Edwards. Al enviar los dos años y 68 millones de dólares restantes del contrato de Julius Randle a Brooklyn, Minnesota borra de un plumazo 36 millones de dólares de sus libros para la próxima campaña.
EL IMPACTO FINANCIERO EN MINNEáPOLIS:
- El equipo sale por completo de la zona del impuesto de lujo, quedándose 40 millones por debajo del límite tributario y 50 millones por debajo del exigente first apron.
- Se genera una gigantesca excepción de traspaso (Trade Exception) de 33 millones de dólares válida por un año.
- Prioridad absoluta: La gerencia utilizará este espacio y su excepción de nivel medio completa para retener en la agencia libre al codiciado base Ayo Dosunmu.
Como parte del trato, los Wolves también enviaron su Pick Nº 28 de primera ronda a los Nets a cambio del Pick Nº 33 (segunda ronda). Con esto, Minnesota evita el salario garantizado de un novato de primera ronda y apunta a prospectos de inicio de la segunda vuelta como Zuby Ejiofor o Alex Karaban.
Chicago adquiere un cerrojo para Tiago Splitter
Por el lado de los Chicago Bulls, el nuevo ejecutivo Bryson Graham ejecutó a la perfección su filosofía de dotar al equipo de mayor estatura, longitud y atletismo por encima del aro. Chicago absorbió los 44 millones de dólares por los próximos dos años del contrato de Nic Claxton directamente en su espacio salarial de 54 millones.
Tras pagar los 23.3 millones correspondientes a la temporada 2026-27 por Claxton, los Bulls todavía gozan de unos 31 millones de dólares libres para seguir haciendo ruido en la agencia libre. Bajo las órdenes del nuevo director técnico, el brasileño Tiago Splitter, Claxton aportará un impacto defensivo inmediato en la protección del aro, respaldado por sus sólidos promedios de las últimas cuatro campañas en Nueva York (11.7 puntos, 8.4 rebotes y 1.8 tapones por juego).
Los Nets arman su dupla estelar y acumulan selecciones
Para los Brooklyn Nets, la salida de Claxton era inminente ante el empuje y los minutos que venían reclamando los jóvenes interiores Day’Ron Sharpe y Noah Clowney. Al entrar en la ecuación, la franquicia neoyorquina adquiere a un viejo conocido de la ciudad: un Julius Randle (27.6 puntos el curso pasado) que ya pasó cinco temporadas con los Knicks antes de ser enviado a Minnesota en 2024 por Karl-Anthony Towns.
Randle llega a la franquicia de la Gran Manzana para formar una temible pareja ofensiva junto a Michael Porter Jr., dotando de veteranía y cartel de estrella a un plantel joven que busca dar el salto definitivo en la Conferencia Este. Además, Brooklyn cumple su meta de sumar capital para el Draft de este martes: ahora son dueños de las selecciones Nº 6 y Nº 28, elevando su arsenal a la increíble cifra de 15 selecciones de primera ronda disponibles hasta el año 2033.