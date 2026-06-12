¿Qué necesita KAT en el Juego 5 para recuperar el trono?

Para que la balanza de la opinión pública y las libretas de los 11 votantes de la NBA den un giro de 180 grados a favor del pívot quisqueyano, la fisonomía del Juego 5 en San Antonio tiene que ser el escenario de una noche de antología. Karl-Anthony Towns está obligado a firmar un “Signature Moment” propio que eclipse la heroicidad reciente de Anunoby. Esto se traduce en una hoja de ruta numérica muy clara: KAT necesita registrar una línea estadística que roce los 30 puntos y los 15 rebotes, castigando la pintura con una efectividad por encima del 60% frente a Victor Wembanyama y encestando un par de triples dagas en el último cuarto que sellen la victoria en la duela texana. Si Towns logra maniatar defensivamente al “Alien” francés en los minutos calientes del partido de campeonato y lidera la ofensiva en los tramos donde la presión congele las muñecas de los perimetrales, la prensa norteamericana no tendrá más remedio que capitular ante los números acumulados, devolviéndole al coloso de la República Dominicana el estatus de máximo favorito al trofeo Bill Russell.