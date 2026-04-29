Karl-Anthony Towns calla bocas y pone a los Knicks a un paso de la gloria ¡El orgullo de Quisqueya en la Gran Manzana!

¡Respeto para el “Special KAT”! En el escenario más exigente del mundo, el Madison Square Garden, el dominicano Karl-Anthony Towns está demostrando que tiene la piel de acero. Tras un inicio de serie tormentoso ante los Hawks, el gigante de raíces dominicanas se ha echado el equipo al hombro en las facetas que no siempre salen en los “highlights”. ¿Es Towns la pieza final para el campeonato de los Knicks?

Llevar el uniforme de los Knicks de Nueva York no es para cualquiera, y Karl-Anthony Towns lo sabe mejor que nadie. En una ciudad donde cada error se traduce en rumores de cambio por Giannis Antetokounmpo, el centro dominicano ha decidido responder con resultados. Tras un arranque de postemporada incierto, “KAT” ha sido el motor silencioso que tiene a los Knicks liderando 3-2 la serie de primera ronda ante los Hawks de Atlanta.

El camino no ha sido fácil. Después de un Juego 2 donde apenas hizo dos disparos en el último cuarto, la lluvia de críticas no se hizo esperar. Sin embargo, Towns demostró su madurez: en el Juego 3 explotó con 21 puntos y 17 rebotes, y en el reciente Juego 5, fue el ancla defensiva que Nueva York necesitaba para recuperar el control.

El “trabajo sucio” que enamora a Mike Brown

Aunque estamos acostumbrados a sus triples y donqueos, el coach Mike Brown ha destacado una faceta distinta del dominicano en estos Playoffs 2026. Para Brown, el valor de Towns hoy reside en su sacrificio:

“Hay que darle mucho crédito a KAT; está intentando rebotar, está metido en el pick-and-roll y, cuando le toca marcar a un pequeño, se faja en defensa. Tiene que seguir exigiéndose, pero está siendo impactante”, explicó el técnico tras la victoria en el Garden.

Estadísticas de impacto total

En el Juego 5, Towns no necesitó anotar 40 puntos para ser el mejor en la cancha. Sus números reflejan un compromiso total con la victoria:

Puntos: 16 vitales.

Rebotes: 14 capturas (dominando las tablas junto a OG Anunoby).

Visión de juego: Repartió 6 asistencias , castigando las dobles marcas de Atlanta.

Defensa de élite: Sumó 2 robos y 2 bloqueos, incluyendo un tapón espectacular a Jalen Johnson en el aro que hizo rugir al Madison.

A un paso de la segunda ronda

Con esta versión de Karl-Anthony Towns, los Knicks parecen haber encontrado el equilibrio perfecto. Ya no es solo un anotador de perímetro; es un centro que pelea cada rebote defensivo y que no teme al contacto físico en la pintura. Nueva York solo necesita ganar uno de los próximos dos encuentros para avanzar, y con su “Torre Dominicana” en este nivel, la confianza está por las nubes.

¿Cree usted que Karl-Anthony Towns finalmente encontró la madurez necesaria para liderar a los Knicks a un título, o la presión de Nueva York terminará pasándole factura en las rondas finales?