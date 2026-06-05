Karl-Anthony Towns comanda el triunfo de los Knicks para poner la final de la NBA 2-0 ¡A paso firme por el anillo! Apoyados en un imponente doble-doble del pívot de raíces dominicanas Karl-Anthony Towns, la escuadra de Nueva York defiende con éxito su localía en el Madison Square Garden para ponerse a medio camino de la corona de la NBA.

La mesa está servida y las Finales de la NBA 2026 empiezan a teñirse con los colores de los Knicks de Nueva York. En un choque de altas pulsaciones celebrado en la mítica duela del Madison Square Garden, el conjunto neoyorquino logró resistir los embates finales de unos aguerridos Spurs de San Antonio para sellar una victoria sumamente trabajada y colocar la serie por el campeonato con una ventaja provisional de 2-0.

Con este triunfo en el segundo de la serie, el equipo de la Gran Manzana hace valer el factor de la localía y traslada toda la presión psicológica y estratégica hacia el campamento de Texas de cara a los próximos compromisos.

Karl-Anthony Towns impone su ley en la zona pintada

La gran figura de la noche y el motor que guió la resistencia de los Knicks fue el pívot estelar Karl-Anthony Towns. El jugador de ascendencia quisqueyana dictó cátedra en los tableros y neutralizó las torres defensivas de los Spurs, registrando una línea estadística de calibre MVP para blindar el triunfo de su franquicia:

Poder anotador: Towns castigó la red de San Antonio acumulando un total de 21 puntos fundamentales en la rotación ofensiva.

Dominio de los tableros: El pívot tricolor limpió los cristales de manera implacable al capturar 13 rebotes, limitando las segundas oportunidades de tiro para los visitantes.

Visión de juego: Además de su producción física debajo del aro, aportó fluidez a la circulación del balón repartiendo 4 asistencias clave para habilitar a sus compañeros en el perímetro.

Los de Texas obligados a reaccionar en casa

A pesar de los esfuerzos del estratega Gregg Popovich y de los ajustes realizados en la segunda mitad para recortar las distancias en el marcador, los Spurs pagaron caro el déficit defensivo de la primera mitad y la inconsistencia en los segundos finales del tiempo reglamentario.

La serie se traslada ahora al Frost Bank Center de San Antonio, donde los Spurs tendrán la obligación de recomponer el camino ante su público si pretenden evitar un jaque mate temprano frente a unos Knicks que lucen sumamente acoplados en todas sus líneas y con el hambre de romper una sequía histórica de campeonatos.