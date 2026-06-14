Karl-Anthony Towns cura uns vieja herida de su padre con los Knicks al coronarse campeón La conmovedora historia del padre de Karl-Anthony Towns que cura una herida de 40 años con los Knicks: Towns salda una deuda en su familia al ganar el campeonato de la NBA con los New York Knicks, el equipo que cortó a su padre en 1986. Una historia de orgullo que se remonta a los pasados pasillos del Madison.