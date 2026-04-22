¿Karl-Anthony Towns es un “fantasma”? Mike Brown y el lío de los 53 millones que tiene a los Knicks en un hilo ¡Arde el Madison Square Garden! Los Knicks de Nueva York están en una encrucijada peligrosa y el protagonista es el dominicano Karl-Anthony Towns. Tras una derrota frustrante ante los Hawks, la pregunta en cada esquina de Nueva York y República Dominicana es la misma: ¿Cómo es posible que tu jugador mejor pagado desaparezca cuando la bola quema? Mike Brown tiró la granada, KAT se quedó mudo y los fanáticos ya no aguantan más "cuentos de camino".

En Nueva York, si tú no resuelves, te comen vivo. Y eso es exactamente lo que le está pasando a nuestro Karl-Anthony Towns (KAT). Los Knicks cayeron en el Juego 2 ante Atlanta y el ambiente está más picante que un locrio de arenque. ¿El problema? KAT anotó 18 puntos en los primeros tres cuartos, dominando a su antojo, pero en el último cuarto, cuando se deciden los hombres, ¡solo tiró dos veces al aro!

Para un tipo que gana 53 millones de dólares, desaparecer de esa forma en los Playoffs es una “falta de respeto” a la fanaticada que sueña con el anillo.

Mike Brown no se guardó nada: “Él tiene que imponerse”

Tras el colapso, el coach Mike Brown no anduvo con paños tibios. Aunque admitió que él también falló en la estrategia, le soltó una directa al centro dominicano: “KAT es un gran jugador, pero él tiene que imponer su voluntad. No soy yo quien tiene que decirle a un veterano y All-Star cada juego: ‘Oye, sé agresivo'”.

¡Fuego puro! En el lenguaje del basket, eso es decirle que le falta “sangre fría”. El debate en los colmados es obligatorio: ¿Es culpa de Brown que no diseña jugadas para él, o es que KAT se “aprieta” cuando la presión sube?

La desconexión con Brunson: Un problema de lujo

Lo más increíble es que Towns y Jalen Brunson fueron la mejor pareja de pick-and-roll de la liga desde febrero. Pero en los Playoffs, esa química parece haberse quedado en la temporada regular. El analista Shax reveló que cuando a KAT lo defiende otro centro, su uso en la ofensiva debería subir al 48%, pero en el último cuarto contra los Hawks, fue un cero a la izquierda.

¿Se acabó el bulto o hay esperanza?

Josh Hart, el líder del vestuario, fue claro: “Tenemos que encontrarlo en los desajustes y usar su gravedad a nuestro favor”. Los Knicks necesitan que el dominicano deje de ser un “lanzador de lujo” y se convierta en el “monstruo” que eliminó a los Pistons el año pasado.

La serie se muda a Atlanta este jueves y la presión es máxima. ¿Veremos al Towns agresivo que domina la zona pintada o seguiremos viendo al “fantasma” de los 53 millones? ¡Si los Knicks no arreglan este lío rápido, las vacaciones van a empezar antes de lo esperado!