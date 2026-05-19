Karl-Anthony Towns, la llave dominicana que los Knicks necesitan para llegar a su primera Final de la NBA desde 1999 Towns promedia 6.6 asistencias en playoffs y lleva a los Knicks a marca de 7-0 cuando distribuye 8 o más pases para anotación. Nueva York enfrenta a Cleveland este martes en el Madison Square Garden a las 8:00 PM ET. El dominicano es vital en ambos lados del juego.

Los Knicks de Nueva York tienen una cita con la historia. Este martes, el Madison Square Garden recibe a los Cavaliers de Cleveland para el Juego 1 de las Finales de la Conferencia Este — con la posibilidad de que Nueva York llegue a su primera Final de la NBA desde 1999 como premio al ganador.

Y en el centro de todo está el dominicano Karl-Anthony Towns.

La distribución que cambió todo

Towns llegó a los Knicks como el gran tirador y anotador que todos conocían. Pero en estos playoffs, ha evolucionado hacia algo más complejo y más valioso: el organizador del juego de Nueva York.

Según NBA.com, los Knicks han anotado con mayor eficiencia en los playoffs que en la temporada regular — y Towns es el principal responsable de ese salto.

En el playoff actual promedia 6.6 asistencias por partido. Pero el número más revelador es este: desde el cuarto partido de la serie ante los Hawks, Towns promedia 8 pases para anotación por partido — y en ese lapso, los Knicks tienen marca de 7-0.

Siete victorias consecutivas cuando Towns distribuye a ese nivel. La correlación es imposible de ignorar.

El impacto en la ofensiva de Nueva York

La transformación de Towns como distribuidor ha liberado a Jalen Brunson para enfocarse exclusivamente en su juego ofensivo — sin la carga de habilitar a sus compañeros.

Pero Towns no solo asiste. También anota con una eficiencia extraordinaria:

Segundo mayor aumento en porcentaje efectivo de tiros de campo respecto a la temporada regular entre los 87 jugadores con al menos 50 intentos en estos playoffs

en porcentaje efectivo de tiros de campo respecto a la temporada regular entre los 87 jugadores con al menos 50 intentos en estos playoffs Ha ayudado a OG Anunoby (primero) y Mikal Bridges (sexto) a colocarse entre los 10 mejores en efectividad de campo

El resultado: el quinteto titular de los Knicks supera a sus rivales por 8.9 puntos por cada 100 posesiones — según NBA.com.

La batalla de los tableros: el duelo más importante

Los Cavaliers son el mejor equipo en rebotes ofensivos durante los playoffs. Pero ocupan el puesto 14 en porcentaje de rebotes defensivos — una vulnerabilidad que los Knicks deben explotar.

Nueva York tiene tres jugadores entre los 11 mejores en porcentaje de rebotes ofensivos en playoffs:

| Jugador | % Rebotes Ofensivos |

| Mitchell Robinson | 16.8% |

| Jordan Clarkson | 11.1% |

| Karl-Anthony Towns | 10.6% |

Con las dudas que rodean a OG Anunoby por molestias en los isquiotibiales, el trabajo de Towns en los tableros se vuelve aún más crítico.

El talón de Aquiles: las faltas personales

El principal riesgo para Towns en esta serie es el mismo de siempre: las faltas personales. Con las torres de Cleveland — Evan Mobley y Jarrett Allen — más las penetraciones de Donovan Mitchell y James Harden, el dominicano deberá mantenerse fuera de problemas de faltas a toda costa.

Cada minuto de Towns en cancha es un minuto en que los Knicks son mejores. Cada minuto en el banco por faltas es un minuto que Cleveland puede aprovechar.

La misión: primera Final desde 1999

Los Knicks no han llegado a las Finales de la NBA desde 1999 — cuando perdieron ante los Spurs de Tim Duncan. Veintisiete años de espera. Y ahora, con Towns como llave, con Brunson como motor y con el Madison Square Garden rugiendo, Nueva York tiene su mejor oportunidad en décadas.

El Juego 1 es este martes a las 8:00 PM ET. Y Karl-Anthony Towns estará en el centro de todo.