Karl-Anthony Towns logra lo nunca visto y pone a los Hawks a “chupar piña” En el juego más importante de su carrera con los Knicks, KAT no solo empató la serie, sino que registró su primer triple-doble en Playoffs. Con un pase de fantasía a Anunoby, Towns selló una noche de ensueño que tiene a todo Nueva York celebrando. ¿Es este el nivel que llevará a los Knicks a la gloria?

Lo que vivimos este sábado en Atlanta no fue un juego cualquiera; fue el bautizo de fuego de Karl-Anthony Towns como el nuevo ídolo absoluto del Madison Square Garden. Con el agua al cuello y la serie 2-1 en contra, los New York Knicks necesitaban un milagro, y el pívot de sangre dominicana respondió con una actuación que va directo a los libros de historia: la victoria 114-98 para empatar el “juidero” a dos por bando.

El momento que paralizó a los fanáticos llegó temprano en el cuarto periodo. Towns, con la visión de un base veterano, penetró hacia el aro y, cuando todos pensaban que la donquearía, soltó un pase magistral a la esquina para OG Anunoby. ¡Zas! Triple neto y el Madison (a la distancia) explotó: era la décima asistencia de Towns, sellando así el primer triple-doble de su carrera en Playoffs.

Un club exclusivo: La eficiencia del “Gato”

No se equivoquen, lograr un triple-doble en la postemporada de la NBA es como dar un jonrón con las bases llenas en el noveno inning. Para Towns, este es apenas el quinto triple-doble de toda su carrera de 11 años, y el primero que consigue bajo la presión infernal de la eliminación.

Aquí les dejamos los números que tienen a los expertos con la boca abierta:

Puntos: 20 (tirando para un impresionante 60% de campo).

Rebotes: 10 (firme como una mata de coco en la pintura).

Asistencias: 10 (repartiendo el juego como los dioses).

Defensa: Sumó 2 robos de balón, demostrando que no solo es ataque.

El factor KAT: El motor de Nueva York

Durante la temporada regular, Towns fue la pareja ideal de Jalen Brunson, promediando 20.1 puntos y casi 12 rebotes por partido. Pero lo de anoche fue otra cosa; fue entender que los Knicks no podían regresar a Nueva York abajo 3-1. Ahora, con la serie empatada 2-2, el “flow” cambia por completo y la ventaja de la casa vuelve a la Gran Manzana para el Juego 5.

En los colmadones de Santiago y la capital ya se comenta: si Towns sigue jugando con esa “maestría”, los Hawks no van a encontrar por dónde entrarle al Garden. El martes se decide quién da el paso al frente, y Nueva York tiene a su gigante más inspirado que nunca.

¿Usted cree que este es el despertar definitivo de Karl-Anthony Towns en los Playoffs o fue solo una noche de suerte?