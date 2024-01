Karl-Anthony Towns y la huella de Ricky Rubio en él Towns de los Timberwolves reflexiona emocionalmente sobre el impacto que Ricky Rubio tuvo en él.

Karl-Anthony Towns estará siempre agradecido por haber sido compañero de equipo de Ricky Rubio.

El gran hombre de los Minnesota Timberwolves, Karl-Anthony Towns, tiene buenos recuerdos de jugar junto a Ricky Rubio , quien recientemente anunció su retiro de la NBA. Después de todo, Towns pudo captar el final de la temporada de Rubio en las Ciudades Gemelas, ya que jugaron juntos en Minnesota durante dos temporadas desde las campañas 2015-16 a 2016-17. También volvieron a formar equipo durante la temporada 2020-21.

“Siento que cualquiera que haya tenido la suerte de jugar con Ricky probablemente tenga las mismas historias o sentimientos al jugar con él. Qué gran ser humano es, qué gran profesional es”, dijo Towns sobre su ex compañero de equipo con los Timberwolves durante una aparición reciente en Podcast P con Paul George presentado por Wave Sports + Entertainment.

KAT recuerda el tiempo con Ricky Rubio durante el primer año con los Timberwolves

Towns también compartió una gran historia sobre lo amable que era Rubio como compañero de equipo, no solo en la cancha sino especialmente fuera de ella. La mayoría de la gente conoce a Rubio como un pasador inteligente, pero la historia de Towns permitirá que la gente se dé cuenta de que el español es incluso una persona mucho mejor.

“Mi historia con él es cuando llegué por primera vez a Minnesota, me reclutaron y la primera persona que me dio la bienvenida a Minnesota fue Ricky. Me llevó a un restaurante en Minnesota y me mostró la ciudad. Me llevó por la ciudad, me mostró lugares que debería conocer y realmente me dio la bienvenida a Minnesota y me hizo sentir cómoda. Simplemente creo que así es siempre Ricky con todos sus compañeros de equipo, hace que todos se sientan muy cómodos, amados y cuidados. Ni siquiera hablando de él como jugador de baloncesto… sino simplemente como humano. Siempre le estaré agradecido por hacerme un mejor hombre”.

Además de los Timberwolves, Rubio también jugó en la NBA para los Utah Jazz, los Phoenix Suns y los Cleveland Cavaliers. Rubio anunció el final de su etapa en la NBA a principios de enero a través de una sentida carta. Rubio deja la NBA con promedios de liga de 10,8 puntos, 4,1 rebotes, 7,4 asistencias y 1,8 robos en 698 partidos jugados.