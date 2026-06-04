KAT expone las carencias de Holmgren tras su imponente partido defensivo ante Wemby La soberbia demostración física de Karl-Anthony Towns frente al fenómeno francés no solo encamina a Nueva York, sino que reaviva las duras críticas hacia el pívot del Oklahoma City Thunder por su opaca actuación en la ronda previa.

El impacto colosal del dominicano Karl-Anthony Towns en el inicio de las Finales de la NBA 2026 ha trascendido más allá de la victoria de los New York Knicks por 105-95 sobre los San Antonio Spurs. Su agresividad y despliegue físico sobre el tabloncillo no solo humanizaron al gigante Victor Wembanyama, sino que, de manera colateral, han dejado en una posición sumamente incómoda a la joven estrella del Oklahoma City Thunder, Chet Holmgren, reabriendo un encendido debate en la prensa estadounidense sobre el carácter necesario para afrontar los escenarios de máxima presión.

Mientras los Knicks demostraron que para competir por el trofeo Larry O’Brien se requiere de un deseo implacable y de una intensidad innegociable, la comparativa directa entre la resistencia de Towns y la sumisión previa de Holmgren ha encendido las plataformas digitales.

El contraste: La valentía del “Plátano Power” vs. la pasividad de OKC

Chet Holmgren ingresó a las Finales de la Conferencia Oeste catalogado como el rival generacional por excelencia de Wembanyama; sin embargo, terminó siendo dominado a lo largo de los siete compromisos por el pívot francés. Los registros de esa serie exponen las carencias del jugador de Gonzaga, quien apenas acumuló 75 puntos totales y un pálido 27.3% de efectividad en tiros de larga distancia, ganándose el calificativo de “blando” por parte de los analistas debido a su negativa a jugar con agresividad en la pintura y su incapacidad para batallar los rebotes.

La narrativa cobró un matiz completamente opuesto con la entrada en escena de Towns en el Juego 1 de la Gran Final:

Fisicalidad sin complejos: A diferencia de la pasividad de Holmgren, el oriundo de la República Dominicana castigó defensivamente a Wembanyama y no dudó en atacarlo de frente en la zona pintada, desafiando sus largas extremidades y su reputación de bloqueador de élite.

La jugada de la noche: La máxima expresión de este duelo se escenificó en las postrimerías del cuarto período, cuando el acoso y la presión de Towns forzaron a Wembanyama a errar de forma consecutiva en una misma posesión, estrellando el balón primero contra el lateral del tablero y luego contra la parte superior de la estructura.

Heredero de la dinastía de hombres grandes en Nueva York

La actuación de Towns ha servido como un firme recordatorio de sus credenciales profesionales. Seleccionado como el pick número uno del Draft de 2015 egresado de la Universidad de Kentucky, el quisqueyano se ha consolidado como uno de los mejores pívots de la liga y, con sólidos argumentos, como el mejor hombre alto tirador de triples en la historia de la NBA.

Su incorporación vía traspaso ha sido el catalizador definitivo para que la organización de la Gran Manzana regrese a una Serie Final por primera vez desde la temporada de 1999.

La historia de los Knicks siempre ha estado ligada a la jerarquía de sus pívots dominantes: desde Willis Reed comandando los campeonatos de antaño, pasando por la gloriosa era de Patrick Ewing liderando el barco por casi dos décadas. Hoy, con Holmgren envuelto en rumores de canje tras su debacle ante Texas, Karl-Anthony Towns se erige como el digno guardián del Madison Square Garden, quedando a solo tres pasos de emular a las leyendas y devolver la gloria absoluta a Nueva York.