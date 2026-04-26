“KD-Drama”: Kevin Durant lucha contra el reloj para salvar a los Rockets del abismo Houston tiene la espalda contra la pared (0-3) y la gran pregunta en el mundo del basket es si "Durantula" podrá volar hoy. Tras el colapso histórico del Juego 3, los Rockets necesitan un milagro y a su estrella sana. ¿Podrá Kevin Durant frenar la escoba de LeBron o los Lakers darán el estocazo final?

Si usted pensaba que el drama de los Playoffs se quedaba en la cancha, se equivocó. Los Houston Rockets están viviendo una verdadera pesadilla: están a ley de una derrota para ser barridos por los Los Angeles Lakers, y su principal arma, Kevin Durant, sigue siendo una incógnita para el Juego 4 de este domingo.

“KD” aparece oficialmente como “cuestionable” debido a ese esguince en el tobillo izquierdo que lo sacó del Juego 3. El coach Ime Udoka ha sido claro: Durant está recibiendo tratamiento las 24 horas del día. “Cada día que pasa, las probabilidades aumentan, pero hay una gran diferencia entre tirar al 50% en la práctica y la intensidad de un juego de vida o muerte”, soltó Udoka. ¡El “juidero” médico está a mil!

¿El colapso del siglo? Un récord que duele

Si los Rockets están en este hoyo 0-3, es en gran parte por lo que pasó el viernes. Houston ganaba por 6 puntos con menos de 30 segundos por jugar… ¡y lograron perder! Unas pérdidas de balón infantiles permitieron que Marcus Smart recibiera una falta tirando de tres y que LeBron James empatara el juego con otro bombazo.

Para que usted tenga una idea de la magnitud del desastre: en los últimos 30 años, los equipos de la NBA tenían un récord de 1,713 victorias y solo 1 derrota en esa situación. Houston ahora es el segundo equipo en “macarla” de esa manera. ¡Ay, mi madre!

¿Es Durant el antídoto o los Lakers tienen la fórmula?

Aunque Durant regrese, los Lakers de JJ Redick no parecen tenerle miedo. En el Juego 2, con KD en cancha, la defensa de Los Ángeles lo volvió loco, forzándolo a cometer 9 pérdidas de balón y manteniendo a Houston por debajo de los 100 puntos.

Con un LeBron James de 41 años que parece haber encontrado la fuente de la juventud, los Lakers tienen la escoba en la mano. Si Durant no juega, el peso ofensivo caerá totalmente sobre los hombros del turco Alperen Sengun, quien tendrá que bailar con la más fea en la pintura.

¿Usted cree que Kevin Durant debería arriesgar su tobillo para evitar la barrida o es mejor que Houston acepte su realidad y piense en la próxima temporada?

¿Podrá Kevin Durant evitar la humillación de la barrida o LeBron James mandará a “Durantula” de vacaciones hoy mismo?