Kevin Durant escribió un nuevo capítulo en la historia de la NBA al superar a Michael Jordan en la tabla de máximos anotadores y meterse en el top cinco histórico de la liga.

El hito se concretó tras su actuación en la victoria de los Houston Rockets ante Miami Heat, donde el alero sumó 27 puntos y alcanzó un total de 32.294 en su carrera, dejando atrás los 32.292 que había registrado Jordan.

La marca no solo refleja la vigencia de Durant a sus 37 años, sino también su notable consistencia a lo largo de su trayectoria en la NBA. De hecho, logró alcanzar este registro con menos intentos de tiro que el propio Jordan, lo que subraya su eficiencia ofensiva.

El momento clave llegó en el tramo final del partido, cuando convirtió un triple que no solo resultó determinante para el resultado, sino que también le permitió sellar el récord ante su público.

Tras el encuentro, Durant se mostró respetuoso con la leyenda de los Chicago Bulls y destacó su admiración por Jordan, a quien consideró una referencia absoluta dentro del deporte.

Con este logro, el actual jugador de los Rockets continúa escalando posiciones en la tabla histórica y ya tiene en la mira a Kobe Bryant, quien ocupa el cuarto lugar entre los máximos anotadores de la NBA.

De esta manera, Durant consolida su legado como uno de los grandes anotadores de todos los tiempos y sigue ampliando su lugar entre las máximas figuras del básquet mundial.

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