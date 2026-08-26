Klay Thompson no tiene ningún problema con las comparaciones que desde hace años lo colocan junto a algunos de los mejores tiradores de la historia de la NBA. De hecho, cuando el nombre que aparece junto al suyo es el de Ray Allen, el nuevo jugador del Miami Heat lo recibe con especial entusiasmo.

Thompson llegó a Miami con un objetivo claro: demostrar que todavía puede ser una pieza importante de un equipo aspirante al campeonato y perseguir el quinto anillo de su carrera. A sus 36 años y después de atravesar importantes problemas físicos en las rodillas, el escolta afronta una nueva etapa en la que su experiencia y su capacidad para abrir la cancha serán fundamentales.

Klay Thompson says he LOVES the 2013 Ray Allen comparison: “Of course I like those comparisons. I love Ray Allen. Are you kidding me? Him and Reggie were the blueprint for my whole off ball formula. — it gives me chills I’m even in the same sentence as Ray because if you told me… https://t.co/OajD9DaKpx pic.twitter.com/u6Cb1EYvr0 — Heat Central (@TheHeatCentral) August 26, 2026

La comparación con Allen resulta especialmente atractiva por el contexto. Ambos son reconocidos principalmente por su capacidad como tiradores y por su extraordinario movimiento sin balón. Además, los dos llegaron a Miami en una etapa avanzada de sus carreras, con la intención de incorporarse a un proyecto con aspiraciones reales al título.

Pero para Thompson, la comparación adquiere un significado todavía más personal.

“Claro que me gustan esas comparaciones. Amo a Ray Allen. ¿Están bromeando?”, expresó durante su participación en el programa “Theoretically Speaking”.

Allen y Miller fueron el modelo

Thompson explicó que Allen y Reggie Miller fueron precisamente los jugadores que utilizó como referencia para desarrollar uno de los elementos más característicos de su juego: su capacidad para generar tiros sin necesidad de tener el balón constantemente en sus manos.

“Él y Reggie fueron el modelo para toda mi fórmula de juego sin balón”, explicó.

El nuevo jugador del Heat aseguró que todavía estudia las imágenes de ambos y continúa realizando ejercicios inspirados en sus movimientos.

La admiración por Allen, sin embargo, parece ocupar un lugar especial. Thompson recordó particularmente una acción del sexto partido de las Finales de 2013, cuando Allen protagonizó uno de los triples más famosos de la historia de la NBA al convertir un lanzamiento desde la esquina que mantuvo con vida a Miami frente a San Antonio.

Thompson reveló que incluso continúa practicando el ejercicio de retroceso que Allen utilizaba y que quedó asociado a aquella memorable secuencia.

“Me da escalofríos estar siquiera en la misma frase que Ray”, reconoció.

La frase refleja la dimensión que tiene Allen dentro de la carrera de Thompson. Aunque el actual escolta del Heat ya posee un currículum extraordinario, todavía considera que el exjugador de Celtics y Heat pertenece a una categoría histórica propia.

Thompson puede alcanzar a Allen en otra estadística histórica

La comparación tampoco se limita a estilos de juego. Thompson se encuentra muy cerca de Allen en una de las estadísticas que mejor representa la evolución del tiro de tres puntos en la NBA.

Thompson ocupa actualmente el cuarto puesto histórico en triples anotados, apenas una posición por detrás de Allen. La diferencia entre ambos es de 74 triples, una distancia que el nuevo jugador de Miami tiene posibilidades de reducir considerablemente durante la próxima temporada.

El dato adquiere mayor relevancia al recordar que Thompson ya posee el récord de la NBA de triples convertidos en un solo partido, con 14.

La temporada pasada, jugando para los Dallas Mavericks, anotó 202 triples en 69 partidos. Ahora tendrá a su alrededor un grupo que incluye a Giannis Antetokounmpo, Bam Adebayo, Andrew Wiggins, Davion Mitchell, Bobby Portis, Tim Hardaway Jr. y Pelle Larsson.

Ese contexto podría permitirle concentrarse en aquello que mejor ha hecho durante toda su carrera: moverse sin balón, castigar desde el perímetro y aprovechar los espacios generados por sus compañeros.

Un nuevo desafío en Miami

Thompson llega al Heat consciente de que su papel ya no será necesariamente el mismo que tuvo durante sus mejores años con Golden State. Las lesiones y el paso del tiempo han modificado su perfil, pero su tiro sigue siendo una herramienta capaz de cambiar partidos.

La oportunidad de jugar junto a Antetokounmpo y Adebayo le ofrece además una estructura ofensiva en la que el espacio tendrá un valor enorme. La capacidad de Giannis para atraer defensores y atacar el aro puede generar precisamente el tipo de oportunidades que Thompson ha aprovechado durante toda su carrera.

Por eso, la comparación con Allen no parece incomodarlo. Al contrario, representa una conexión con uno de los jugadores que ayudaron a moldear su identidad como tirador.

Thompson ya tiene cuatro campeonatos, es cinco veces All-Star y está entre los máximos triplistas de todos los tiempos. Aun así, cuando habla de Ray Allen lo hace desde la admiración de quien todavía se considera estudiante de los grandes.

“No voy a decir que fui mejor que él”, dejó claro.

Ahora tendrá la oportunidad de escribir un nuevo capítulo de su carrera en Miami. Y si consigue acercarse todavía más a Allen en la lista histórica de triples mientras persigue otro campeonato, la comparación tendrá un componente estadístico además del estilístico.