Kobe Bryant, quinto en el polémico ranking de escoltas de Chandler Parsons El exjugador de la NBA colocó a Michael Jordan en el primer lugar y sorprendió al ubicar a Devin Booker por encima de Dwyane Wade, James Harden y Kobe Bryant.

Cuando se habla de los mejores escoltas en la historia de la NBA, Kobe Bryant suele aparecer prácticamente en cualquier conversación sobre el primer lugar. Cinco campeonatos, una carrera de dos décadas y una de las mentalidades competitivas más reconocibles de la liga respaldan esa consideración.

Por eso, el lugar que ocupa Kobe en el más reciente ejercicio de Chandler Parsons generó sorpresa.

El exjugador de la NBA participó en un llamado blind ranking, un formato en el que los nombres de los jugadores no se conocen de antemano. El participante recibe un jugador a la vez y debe colocarlo en una posición sin saber qué otros nombres aparecerán posteriormente.

Parsons terminó colocando a Kobe en el quinto lugar.

El detalle importante es que el formato obliga a tomar decisiones sin conocer el conjunto completo. Por tanto, la clasificación no representa necesariamente un orden deliberado de los cinco mejores escoltas de Parsons, sino el resultado de tomar decisiones progresivas bajo incertidumbre.

Aun así, el resultado fue suficiente para provocar debate.

Jordan primero y Booker por delante de Kobe

Parsons ubicó a Michael Jordan en el primer lugar, una elección difícil de cuestionar cuando se analiza la posición históricamente.

Después colocó a Devin Booker segundo, Dwyane Wade tercero y James Harden cuarto.

Kobe quedó quinto.

Precisamente la posición de Booker fue uno de los aspectos que más llamó la atención. Los aficionados en redes sociales cuestionaron especialmente que el jugador de los Phoenix Suns apareciera por encima de Harden y Wade, además de Kobe.

No significa que Parsons considere necesariamente que Booker ha tenido una carrera superior a la de todos esos jugadores. El propio mecanismo del ejercicio explica buena parte del resultado: una vez que Jordan fue colocado primero, cada decisión posterior estaba condicionada por el desconocimiento de los nombres que todavía podían aparecer.

Kobe sigue siendo una referencia histórica

Más allá de un ejercicio de redes sociales, el legado de Bryant permanece prácticamente intacto.

Durante sus 20 temporadas en la NBA, Kobe promedió 25 puntos, 5.2 rebotes y 4.7 asistencias por partido. Ganó cinco campeonatos de la NBA con los Lakers y se convirtió en uno de los jugadores más importantes de la historia de la franquicia.

Su evolución también forma parte de su legado.

Kobe comenzó desarrollando su juego junto a Shaquille O’Neal, pero posteriormente terminó convirtiéndose en el principal referente de los Lakers. Esa transformación fue especialmente importante porque pasó de ser una joven estrella con enorme potencial a convertirse en el líder de una franquicia campeona.

Su repertorio ofensivo, capacidad para crear lanzamientos y obsesión por perfeccionar cada aspecto de su juego contribuyeron a construir la imagen de uno de los competidores más exigentes de su generación.

Otros rankings lo colocan mucho más arriba

La clasificación de Parsons tampoco coincide con otras listas recientes.

El ranking mencionado de HoopsHype coloca a Kobe en el segundo lugar histórico, únicamente detrás de Jordan.

Esa diferencia ilustra por qué las listas de este tipo deben interpretarse con cierta cautela. No existe una fórmula objetiva para determinar quién es el segundo, tercero o quinto mejor escolta de todos los tiempos.

Además, comparar jugadores de diferentes épocas implica valorar contextos distintos: estilos de juego, reglas, volumen de triples, preparación física y responsabilidades ofensivas.

En el caso de Kobe, sin embargo, existe un consenso bastante amplio sobre su pertenencia a la élite histórica.

El verdadero debate no es el quinto lugar

El resultado de Parsons puede ser divertido precisamente porque demuestra las limitaciones del formato. Si hubiese sabido desde el principio que aparecerían Jordan, Wade, Harden, Booker y Kobe, probablemente habría construido una clasificación diferente.

Pero el blind ranking no busca necesariamente encontrar la respuesta definitiva. Su atractivo está en obligar a decidir con información incompleta.

Y en ese sentido, Kobe en el quinto lugar dice tanto del formato como de la discusión histórica.

Que un jugador con cinco campeonatos, una carrera de 20 años y un legado tan profundo pueda terminar quinto en un ejercicio de este tipo demuestra precisamente la enorme cantidad de talento que ha pasado por la posición.

Para muchos aficionados, Kobe seguirá estando detrás de Jordan o disputándole el primer lugar. Para otros, Wade, Harden o incluso Booker pueden generar argumentos diferentes.

Pero una cosa parece mucho menos discutible: cualquier lista histórica de los mejores escoltas que incluya a Kobe Bryant está hablando de la élite absoluta de la NBA.