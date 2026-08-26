Kyrie Irving vuelve a despertar deseo en la NBA Dallas se resiste a negociar al nueve veces All-Star, pero varios equipos esperan que su postura cambie antes de la fecha límite.

Kyrie Irving vuelve a aparecer como uno de los nombres que más interés genera alrededor de la NBA. A sus 34 años, el base de los Dallas Mavericks continúa siendo considerado una pieza capaz de transformar la ofensiva de un equipo, pese a que la franquicia texana ha rechazado hasta ahora las propuestas que ha recibido por el nueve veces All-Star.

La situación, sin embargo, podría cambiar conforme avance la temporada. Según la información citada de Marc Stein, varias franquicias mantienen bajo seguimiento la situación de Irving y se preguntan si la postura de Dallas seguirá siendo igual de firme cuando se acerque la fecha límite de traspasos, establecida para el 11 de febrero.

La discusión no gira necesariamente alrededor del nivel de Irving. El punto central es otro: qué tan bien encaja un jugador de 34 años dentro de un proyecto que tiene como principal referencia a Cooper Flagg, de 19 años.

Dallas tiene razones para valorar la experiencia y el talento ofensivo de Irving, pero también debe decidir si su presencia forma parte de un proyecto a largo plazo o si, eventualmente, será más conveniente utilizarlo como pieza de cambio para acelerar la reconstrucción alrededor de Flagg.

Detroit busca liberar a Cade Cunningham

Entre los equipos que aparecen con mayor interés se encuentran los Detroit Pistons.

La necesidad de Detroit está relacionada directamente con Cade Cunningham. El base se ha convertido en el principal generador ofensivo del equipo, pero la exigencia de asumir prácticamente toda la responsabilidad creativa puede terminar pasándole factura, especialmente cuando llega la fase más exigente de la temporada.

La incorporación de Irving ofrecería una alternativa de enorme talento para repartir la creación ofensiva. Kyrie podría encargarse de generar ventajas con el balón, mientras Cunningham tendría la posibilidad de jugar algunos minutos con menor responsabilidad en la organización.

No sería solamente una cuestión de sumar puntos. Para Detroit, disponer de otro jugador capaz de crear su propio tiro y generar ofensiva en situaciones de media cancha podría modificar considerablemente la estructura del equipo.

Houston tiene una fórmula que puede interesar a Dallas

Los Houston Rockets aparecen como otro candidato especialmente atractivo.

El equipo texano tuvo problemas importantes durante la temporada pasada debido a la ausencia de Fred VanVleet, una situación que evidenció la necesidad de contar con mayor estabilidad en la creación ofensiva.

Ahora, Houston podría utilizar el contrato de VanVleet como parte de una eventual operación por Irving. Desde el punto de vista financiero, la posibilidad resulta viable, pero difícilmente sería suficiente para convencer a Dallas.

Los Mavericks probablemente exigirían capital de futuro, especialmente elecciones de primera ronda, para desprenderse de un jugador del calibre de Irving.

Y existe un elemento adicional que convertiría la operación en una de las más llamativas de la liga: Houston podría reunir nuevamente a Kevin Durant y Kyrie Irving, quienes ya fueron compañeros durante su etapa en los Brooklyn Nets.

La dupla no tuvo el desenlace esperado en Brooklyn, pero volver a juntarlos varios años después, ahora dentro de un proyecto completamente diferente, tendría un enorme atractivo deportivo y mediático.

Dallas tiene el control de la situación

Por ahora, todo parte de una premisa clara: los Mavericks no están buscando activamente desprenderse de Irving.

Eso coloca a Dallas en una posición de poder. Si varias franquicias realmente quieren al base, tendrán que presentar una propuesta suficientemente atractiva como para modificar la postura de la organización.

La situación podría adquirir mayor relevancia conforme se acerque febrero. Si los Mavericks consideran que Irving es una pieza fundamental para competir junto a Flagg, tendrán pocos motivos para escuchar ofertas. Pero si la dirección deportiva llega a la conclusión de que el futuro de la franquicia debe construirse exclusivamente alrededor del joven talento, entonces el mercado podría abrirse.

Para los equipos interesados, el desafío será convencer a Dallas de que una operación por Irving representa un beneficio mayor que conservar su talento, experiencia y capacidad para decidir partidos.

Por ahora, Kyrie sigue en Dallas y los Mavericks no quieren negociar su salida. Pero mientras Houston, Detroit y otros equipos mantengan su nombre subrayado, el nueve veces All-Star continuará siendo uno de los jugadores que más atención concentrará de cara al próximo mercado de traspasos.