La cruda realidad sobre la lesión de Luka Doncic ¡La noticia que todo el mundo estaba esperando, pero que nadie quería escuchar! Los Lakers ya están en segunda ronda, pero el panorama para su gran refuerzo (o el de sus rivales, según se mire) está más nublado que nunca.

Tras sellar su pase ante Houston, todas las miradas se posaron en el esloveno. Sin embargo, el último reporte médico es un balde de agua fría para los que esperaban verlo pronto en la duela.

Los Los Angeles Lakers ya tienen su cita con el Oklahoma City Thunder en las semifinales de conferencia, pero la gran incógnita sigue siendo la misma: ¿Cuándo volverá Luka Doncic? El astro esloveno, que terminó la temporada como el máximo anotador de la liga, sigue lidiando con ese desgarro de grado 2 en el tendón de la corva que sufrió, curiosamente, contra OKC el pasado 2 de abril.

El reporte desde la banda: “Un proceso lento”

Durante la transmisión del Juego 6 ante los Rockets, Cassidy Hubbarth de Prime Video soltó la bomba que nadie quería oír. Aunque Luka está haciendo algunos movimientos en cancha y tomando tiros, todo es “controlado”.

Sin contacto: Todavía no ha pasado a jugar uno contra uno ni mucho menos a recibir contacto físico.

Lejos del 5 contra 5: No hay scrimmages (partidos de práctica) a la vista.

Veredicto: Es un avance, sí, pero está muy lejos de ser un regreso inminente. Como dijeron sus compañeros, su presencia en el vestuario ayuda, pero su presencia en la cancha tendrá que esperar.

El cronómetro no perdona

A esto se suma lo que ya venía reportando Brett Siegel de ClutchPoints: Doncic está al menos a una semana y media de dar el siguiente paso real en su recuperación. Esto significa que los Lakers tendrán que empezar la serie contra el joven y atlético Thunder sin su principal arma ofensiva.

¿Qué pierden los Lakers sin Luka?

Estamos hablando de un tipo que promedió 33.5 puntos, 8.3 asistencias y 7.7 rebotes esta temporada. Contra un equipo tan rápido como Oklahoma City, la capacidad de Luka para controlar el ritmo del juego era la llave maestra. Ahora, LeBron James y Rui Hachimura tendrán que seguir cargando con el peso muerto de una ofensiva que, sin “Luka Magic”, pierde gran parte de su mística.

¿Ustedes creen que los Lakers puedan robarle juegos al Thunder sin Luka o es que OKC va a “volar bajito” ante unos Lakers diezmados? ¿Vale la pena forzar a Doncic o es mejor esperar aunque signifique quedar fuera?