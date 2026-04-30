La tensión se respira en el Crypto.com Arena. Por segunda ocasión consecutiva, los Los Angeles Lakers fallaron en su intento de poner punto final a la serie de primera ronda ante los Houston Rockets, cayendo 99-93 en el Juego 5. Lo que parecía un trámite tras el 3-0 inicial se ha convertido en una guerra de desgaste donde el novato Reed Sheppard fue el verdugo en los minutos finales.
Sin embargo, en el vestuario de los de púrpura y oro, la narrativa es de calma. Marcus Smart, conocido por su intensidad y liderazgo, no dio señales de preocupación a pesar de haber protagonizado una de sus peores actuaciones en estos playoffs.
La visión de Smart: “Con la espalda contra la pared”
A pesar de la derrota, Smart insistió en que este es el escenario que esperaban y hasta parece disfrutar de la presión:
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El reto: “Tenemos que jugar como si tuviéramos la espalda contra la pared. Sabíamos que esta sería una serie difícil… ahora comienza lo divertido”, declaró Smart a Benjamin Royer de The OC Register.
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La autocrítica: Smart sabe que tiene una deuda pendiente. Terminó el Juego 5 con 11 puntos y una estadística alarmante: 6 pérdidas de balón, la cifra más alta del encuentro, lo que facilitó la remontada de Houston.
LeBron James: Sin rastro del botón de pánico
El “Rey” respaldó la postura de su compañero y pidió crédito para el rival en lugar de buscar excusas. “Escuchen, es solo un juego. Hay que dar crédito a quien lo merece. Ellos han jugado excepcionalmente bien los últimos dos partidos y nosotros tenemos que responder al llamado”, sentenció James, quien lideró al equipo con 25 puntos y 7 asistencias.
Las claves del desplome angelino
Para ganar el Juego 6 en Houston, los Lakers deberán corregir los problemas que les costaron la victoria en casa:
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Descontrol del balón: Los Lakers cometieron 15 pérdidas, que los Rockets transformaron en 18 puntos fáciles.
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Mala puntería: El equipo apenas lanzó para un 42% de campo, sufriendo ante la defensa física de los texanos.
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Falta de ritmo: El regreso de Austin Reaves (22 puntos) fue una buena noticia, pero su 4 de 16 en tiros demostró que aún le falta puntería tras un mes fuera.
¿Cree usted que Marcus Smart tiene razón y esto es solo “parte de la diversión”, o sus 6 pérdidas de balón son una señal de que los Lakers se están quebrando ante la juventud de los Rockets?