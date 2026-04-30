La desafiante frase de Marcus Smart ante la amenaza de los Rockets Los Lakers dejaron escapar otra oportunidad de liquidar a Houston y ahora la serie se traslada a Texas con un peligroso 3-2. A pesar de los errores infantiles y la presión creciente, Marcus Smart lanzó un mensaje directo a la fanaticada: no hay pánico en el camerino. ¿Podrá la veteranía de Smart y LeBron frenar el empuje de unos Rockets que ya huelen la sangre?

La tensión se respira en el Crypto.com Arena. Por segunda ocasión consecutiva, los Los Angeles Lakers fallaron en su intento de poner punto final a la serie de primera ronda ante los Houston Rockets, cayendo 99-93 en el Juego 5. Lo que parecía un trámite tras el 3-0 inicial se ha convertido en una guerra de desgaste donde el novato Reed Sheppard fue el verdugo en los minutos finales.

Sin embargo, en el vestuario de los de púrpura y oro, la narrativa es de calma. Marcus Smart, conocido por su intensidad y liderazgo, no dio señales de preocupación a pesar de haber protagonizado una de sus peores actuaciones en estos playoffs.

La visión de Smart: “Con la espalda contra la pared”

A pesar de la derrota, Smart insistió en que este es el escenario que esperaban y hasta parece disfrutar de la presión:

El reto: “Tenemos que jugar como si tuviéramos la espalda contra la pared. Sabíamos que esta sería una serie difícil… ahora comienza lo divertido” , declaró Smart a Benjamin Royer de The OC Register .

La autocrítica: Smart sabe que tiene una deuda pendiente. Terminó el Juego 5 con 11 puntos y una estadística alarmante: 6 pérdidas de balón, la cifra más alta del encuentro, lo que facilitó la remontada de Houston.

LeBron James: Sin rastro del botón de pánico

El “Rey” respaldó la postura de su compañero y pidió crédito para el rival en lugar de buscar excusas. “Escuchen, es solo un juego. Hay que dar crédito a quien lo merece. Ellos han jugado excepcionalmente bien los últimos dos partidos y nosotros tenemos que responder al llamado”, sentenció James, quien lideró al equipo con 25 puntos y 7 asistencias.

Las claves del desplome angelino

Para ganar el Juego 6 en Houston, los Lakers deberán corregir los problemas que les costaron la victoria en casa:

Descontrol del balón: Los Lakers cometieron 15 pérdidas , que los Rockets transformaron en 18 puntos fáciles.

Mala puntería: El equipo apenas lanzó para un 42% de campo , sufriendo ante la defensa física de los texanos.

Falta de ritmo: El regreso de Austin Reaves (22 puntos) fue una buena noticia, pero su 4 de 16 en tiros demostró que aún le falta puntería tras un mes fuera.

¿Cree usted que Marcus Smart tiene razón y esto es solo “parte de la diversión”, o sus 6 pérdidas de balón son una señal de que los Lakers se están quebrando ante la juventud de los Rockets?