La dramática actualización de Jayson Tatum a horas del Juego 7 contra los Sixers ¡El "todo o nada" en el TD Garden y el corazón de Boston está en un hilo! Lo que parecía un simple susto en el Juego 6 ha escalado a una duda razonable que tiene a toda la NBA conteniendo el aliento.

Tras un fuerte susto con su pantorrilla en el partido anterior, el estatus de la estrella de Boston ha dado un giro inesperado. Con la serie empatada y el fantasma de las lesiones acechando, los Celtics se preparan para la batalla definitiva.

¡Tensión máxima en Massachusetts! Los Boston Celtics se enfrentan esta noche a los Philadelphia 76ers en un Juego 7 de vida o muerte, pero la gran pregunta que inunda las redes sociales es: ¿Estará Jayson Tatum en la cancha?

El reporte médico: De la calma a la duda

Aunque inicialmente no aparecía en el reporte de lesionados, la situación ha cambiado drásticamente en las últimas horas:

Estatus Actual: Tatum ha sido degradado a Cuestionable (Questionable) debido a una rigidez en su rodilla izquierda.

El origen del susto: En el Juego 6, Tatum salió del partido en el tercer cuarto y regresó al banco con un aparatoso vendaje de hielo en su pantorrilla izquierda. Aunque él mismo dijo después del juego que “esperaba jugar” y que no era la misma pierna de su cirugía de Aquiles, el cuerpo médico de Boston parece estar siendo extra cauteloso.

Las piezas en el tablero

Si Tatum no puede estar al 100%, la presión sobre Jaylen Brown y Kristaps Porzingis será asfixiante. Los Celtics vienen de desperdiciar una ventaja de 3-1 en la serie y ahora tienen a un Joel Embiid hambriento y a un Tyrese Maxey que está jugando el mejor baloncesto de su vida.

Por el lado de Filadelfia, las noticias son mejores:

Joel Embiid: Probable (recuperándose de su cirugía de apéndice).

Tyrese Maxey: Probable (pese a una molestia en un dedo).

¿Qué está en juego?

Para Tatum, este no es un juego cualquiera. Tras perderse 62 partidos esta temporada recuperándose de un desgarro en el Aquiles derecho, este Juego 7 es su oportunidad de demostrar que sigue siendo el rey del Este. En lo que va de la serie, promedia un doble-doble de 23.3 puntos y 10.7 rebotes, siendo el motor absoluto de los de verde.

¿Ustedes creen que los Celtics tienen el “mambo” necesario para ganarle a Embiid si Tatum no juega o está muy limitado? ¿Es este el colapso más grande en la historia reciente de Boston si pierden tras ir arriba 3-1?