Las Finales de la Conferencia Oeste de la NBA han llegado al escenario más dramático posible: un todo o nada en el Paycom Center. Oklahoma City Thunder no pudo liquidar la serie en el sexto compromiso ante los San Antonio Spurs, y gran parte de la inestabilidad que ha sufrido el vigente campeón de la liga radica en el tormento de las lesiones que han mermado a dos de sus piezas de primera línea: el base Ajay Mitchell y el alero estelar Jalen Williams.
El manejo físico de Williams, considerado el segundo mejor jugador de la plantilla, ha desatado un intenso debate en los medios estadounidenses. Tras perderse tres partidos consecutivos por una persistente lesión en el tendón de la corva (hamstring), su regreso forzado en el Juego 6 resultó ser más perjudicial que benéfico para el esquema de Mark Daigneault. En apenas 10 minutos sobre la duela, Williams lució fuera de ritmo, anotando solo un punto y registrando un alarmante -18 en el diferencial de puntos mientras estuvo en cancha.
Las razones analíticas para dejar a Williams en el banquillo
La dolorosa realidad física del jugador obligaba al Thunder a tomar una decisión fría, visceral y de alto riesgo para el Juego 7, basada en los siguientes factores clave:
El factor de la corva: Es evidente que Williams no ha podido superar una lesión de ligamentos que arrastra desde el amanecer de la postemporada. Fuera de un brillante Juego 1 donde explotó con 26 unidades ante San Antonio, su aporte ha sido nulo debido a la falta de explosividad.
OKC ya sabe ganar sin él: Los actuales campeones han navegado prácticamente todos los playoffs sin la presencia al 100% de su segunda espada. El equipo ha demostrado tener la estructura colectiva suficiente para sacar los partidos adelante con base en la rotación.
La urgencia del “Do or Die”: En un séptimo juego en casa no hay margen de error. Regalar minutos a un jugador diezmado defensivamente ante el ataque de los Spurs es un lujo que el Thunder no se puede permitir si quiere avanzar.
El plan de contingencia: El paso al frente de la rotación
Para compensar los minutos de Williams en la duela, el peso del vigente monarca de la NBA debe recaer en el fondo de su armario y en la genialidad de su máxima superestrella:
El base estelar Shai Gilgeous-Alexander tendrá que desplegar una actuación de nivel de otro planeta, sabiendo la magnitud histórica del momento que afronta la franquicia.
Asimismo, la responsabilidad de aportar ese golpe extra de energía recaerá en figuras que ya han dado la cara a lo largo de la campaña como el novato Jared McCain, Cason Wallace, Jaylin Williams y el experimentado Alex Caruso.
A nivel estratégico, la mejor apuesta para el Thunder era preservar la salud de Williams en este juego definitivo. Si el colectivo logra liquidar a los Spurs esta noche en Oklahoma, el equipo ganará el anhelado boleto a las Finales de la NBA, otorgándole a Jalen Williams valiosos días de descanso absoluto para recuperarse y estar al 100% de cara a la serie por el campeonato mundial contra los New York Knicks.