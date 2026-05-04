La gran duda sobre Ayo Dosunmu que pone a los Timberwolves a temblar ante los Spurs Se prendió la Conferencia Oeste y los Timberwolves están contra la pared antes de que suene el primer silbato. Atualización médica que tiene a todo Minnesota rezando. Si pensaban que eliminar a los Nuggets fue difícil, enfrentar a los Spurs diezmados va a ser una verdadera prueba de fuego.

Tras perderse el cierre de la serie ante Denver por una lesión en la pantorrilla, el “X-Factor” de los Wolves sigue en el aire para el Juego 1. Con Anthony Edwards también entre algodones, Minnesota llega al Frost Bank Center con más dudas que certezas.

¡Alerta roja en el norte! Los Minnesota Timberwolves hicieron la hombrada de eliminar al tercer sembrado, pero el costo físico ha sido altísimo. La gran interrogante para el debut en las Semifinales de Conferencia este lunes es Ayo Dosunmu, el guardia que se convirtió en una pesadilla para los Nuggets pero que ahora lucha contra su propio cuerpo.

El reporte médico: Incertidumbre total

A pocas horas del salto inicial en San Antonio, la situación no luce nada clara:

Estatus oficial: Dosunmu está listado como Cuestionable (Questionable) debido a esa persistente molestia en la pantorrilla derecha que lo dejó fuera del Juego 6 ante Denver.

El impacto: No es para menos la preocupación. Dosunmu tuvo una racha histórica entre los Juegos 3 y 5, anotando 86 puntos con una efectividad del 60.9% de campo. Sin su puntería desde el perímetro (54.5% en triples), la ofensiva de los Wolves pierde un motor vital.

Un hospital llamado Timberwolves

El coach Chris Finch tiene un rompecabezas de pesadilla:

Anthony Edwards: También está como Cuestionable por una contusión ósea.

Donte DiVincenzo: Fuera por el resto de la temporada (tendón de Aquiles).

El rival: Se enfrentan a unos Spurs que llegan descansados y con la etiqueta de favoritos. La profundidad del banco de Minnesota será puesta a prueba como nunca antes.

La clave: Aguantar el vendaval

Si Dosunmu no puede jugar, la presión sobre el resto del núcleo será asfixiante. Los Wolves dependen de su físico y experiencia para intentar “robarse” el primero en la carretera, pero sin sus principales armas ofensivas, la montaña del Frost Bank Center parece el Everest. El partido arranca a las 9:30 p.m. hora de RD.

¿Ustedes creen que los Wolves tienen chance de sorprender a San Antonio si juegan sin Edwards y Dosunmu, o esta serie ya tiene nombre y apellido? ¿Es Ayo Dosunmu el jugador más infravalorado de estos playoffs?