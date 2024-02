La impactante razón por la que Kobe Bryant no ganó su sexto título con los Lakers Según su ex compañero de equipo Metta World Peace, también conocido como Ron Artest, Kobe tenía un deseo apasionado por el número seis, lo cual pudo haber contribuido a que el equipo no lograra otro campeonato.

Kobe Bryant, la leyenda de los Los Angeles Lakers, quedó inmortalizado con cinco campeonatos de la NBA a lo largo de su destacada carrera. Sin embargo, su deseo de alcanzar el codiciado sexto título, que lo habría igualado con Michael Jordan, nunca se materializó, dejando a los fanáticos preguntándose por qué. World Peace compartió sus pensamientos en una entrevista con The OG's en YouTube. Según sus palabras: "Quería el número seis. Lo viste en sus ojos. Quería el número seis, así que hubo partidos en los que estábamos arriba después de esa final. Estábamos siete puntos arriba, diez puntos arriba a falta de un minuto. En lugar de dejar que sucediera naturalmente llegar a las Finales, creo que Kobe lo deseaba demasiado". Aunque la afirmación de World Peace es intrigante, la conexión entre el deseo intenso de Kobe y la incapacidad del equipo para ganar otro título no queda completamente clara. Los Lakers experimentaron avances en las rondas de postemporada después de su victoria en 2010 contra los Boston Celtics, pero no lograron alcanzar la gloria nuevamente antes de que Kobe pusiera fin a su carrera con un equipo en proceso de reconstrucción en sus últimos años en la NBA.