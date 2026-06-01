La insólita coincidencia de los Knicks que asegura qué país ganará el Mundial 2026 Una impactante coincidencia histórica entre los Knicks de Nueva York y los Mundiales de 1970 y 1994 ilusiona a Brasil para la cita de 2026.

La clasificación de los Knicks de Nueva York a las Finales de la NBA ha encendido las alarmas del mundo del fútbol por una insólita y asombrosa coincidencia histórica. La cuenta especializada Catedral Deportiva reveló un dato místico que vincula directamente el éxito del equipo de baloncesto neoyorquino con las glorias mundialistas de la selección de Brasil, desatando una ola de comentarios y debates entre los aficionados de cara a la Copa del Mundo de 2026.

La teoría se sostiene en una combinación perfecta de geografía y resultados deportivos que ya se ha cumplido al pie de la letra en dos ocasiones anteriores en la historia del deporte rey.

La regla de tres que hace soñar a la canarinha

La coincidencia matemática se remonta a las citas mundialistas del siglo pasado y encuentra su réplica exacta en los acontecimientos actuales:

El antecedente de 1970: Cuando México organizó el Mundial de fútbol, los Knicks de Nueva York llegaron a las Finales de la NBA. Ese mismo año, Brasil se coronó campeón del mundo.

El antecedente de 1994: Cuando la Copa del Mundo se trasladó a los Estados Unidos, los Knicks volvieron a clasificar a la serie por el campeonato de la NBA. Una vez más, el destino sonrió a la selección brasileña, que levantó el trofeo.

El escenario actual de 2026: Este año, el Mundial de fútbol regresa a suelo norteamericano organizado de forma conjunta por México y los Estados Unidos, coincidiendo de forma exacta con el regreso de los Knicks a las Finales de la NBA.

División de opiniones entre los fanáticos del fútbol

A pesar de la exactitud de los datos presentados, la caja de comentarios de las redes sociales se transformó de inmediato en un campo de batalla analítico. Mientras algunos aficionados consideran que la numerología es demasiado real para ignorarla, otros usuarios recuerdan que en las Finales de 1994 los de Nueva York no lograron quedarse con el campeonato, y que la realidad futbolística actual de Brasil, alejada del clásico estilo del joga bonito, hace que el panorama sea muy complicado para la escuadra sudamericana.

Asimismo, los defensores de otras potencias internacionales entraron al debate asegurando que combinados como España, Oklahoma City, Portugal o Inglaterra cuentan con las herramientas necesarias para romper cualquier tipo de cábala y arruinar la fiesta brasileña en territorio norteamericano.