La jugada polémica que sacudió a los Pistons: ¿Error arbitral o regla poco comprendida? Una decisión arbitral en los últimos segundos del Juego 3 entre Knicks y Pistons desató la controversia en la NBA. ¿Fue legal la acción de Jalen Brunson o los árbitros se equivocaron en pleno Playoffs?

25/04/2025 · 09:37 AM

La tensión de los playoffs se vivió a flor de piel en el Little Caesars Arena de Detroit. El Juego 3 entre los New York Knicks y los Detroit Pistons parecía encaminado a convertirse en un clásico moderno de la postemporada… hasta que una jugada en los últimos cinco segundos desató la polémica. Jalen Brunson, estrella de los Knicks, recibió un pase que lo llevó hacia la línea de medio campo, y según muchos —incluido el entrenador de los Pistons, J.B. Bickerstaff—, cometió una violación de regreso al campo trasero (backcourt). Sin embargo, los árbitros no sancionaron nada y la jugada continuó, permitiendo a los Knicks conservar su ventaja de tres puntos y asegurar una apretada victoria por 118-116.

La escena no tardó en viralizarse: repeticiones, críticas en redes sociales, abucheos ensordecedores en la arena y una pregunta flotando en el aire: ¿se equivocaron los árbitros o simplemente se aplicó correctamente una regla poco conocida?

La explicación arbitral: la regla 4, sección 6G

Zach Zarba, jefe del equipo arbitral, explicó la decisión en un informe para el medio Detroit Free Press. Citando la Regla 4, Sección 6G del reglamento oficial de la NBA, Zarba detalló que en los últimos dos minutos del cuarto período —o en cualquier prórroga—, un jugador no adquiere posición legal en la cancha hasta que establece una presencia positiva en una mitad del terreno.

En palabras del árbitro:

“La posición de cancha delantera o trasera no se determina hasta que el jugador que recibe el balón establece una posición positiva. En esta jugada, durante el saque de banda dentro de los últimos dos minutos, Brunson y la trayectoria del pase se dirigían hacia el campo trasero. Su impulso lo llevó allí antes de establecer el control claro del balón. Por esa razón, la jugada es legal”.

En resumen, según los árbitros, el impulso de Brunson lo llevó al backcourt antes de tener control total del balón, lo cual invalida cualquier infracción.

La reacción de Bickerstaff: frustración y escepticismo

A pesar de la aclaración técnica, el entrenador de los Pistons no quedó conforme. J.B. Bickerstaff mostró su disgusto en la conferencia posterior al partido, señalando que hubo “cuestiones procedimentales” que merecen revisión.

“¿Por qué no se detuvo el reloj para asegurarnos del tiempo exacto? Tuvimos un tiempo muerto con 5.8 segundos y luego ocurre esta jugada en la que Brunson recibe el balón, va hacia atrás y luego lo deja caer… No me parece correcto”, expresó con visible molestia.

Bickerstaff incluso cuestionó la interpretación de la regla al afirmar:

“Si recibes el balón en el campo ofensivo, el balón no está en el campo trasero. Tal vez esté equivocado, pero ya veremos”.

Tom Thibodeau, el otro lado del reclamo

Curiosamente, ni siquiera Tom Thibodeau, entrenador de los Knicks, se mostró plenamente convencido de la decisión arbitral:

“Dijeron que eso es lo que dice la regla. Aun así, no me parece correcto… Eso no debería pasar nunca en un partido de playoffs”.

La declaración de Thibodeau pone en relieve un punto clave: incluso cuando el fallo beneficia a un equipo, la falta de claridad en la interpretación de ciertas reglas puede sembrar dudas incluso en los vencedores.

Un final de infarto y una narrativa que va más allá del marcador

La controversia le robó protagonismo a una actuación brillante de Jalen Brunson, quien anotó canastas cruciales en el cierre y reafirmó por qué fue nombrado Jugador Más Clutch del Año. Sin embargo, todo quedó eclipsado por una decisión arbitral que volvió a encender el debate eterno sobre la transparencia y precisión del arbitraje en la NBA.

Para los Pistons, que lucharon hasta el final en busca de igualar la serie, el desenlace fue doloroso. Para los Knicks, que ahora lideran la serie 2-1, el triunfo llega con sabor a duda.

¿Qué nos deja esta jugada?

Más allá de que la jugada de Brunson haya sido legal conforme al reglamento, la percepción pública y la reacción de los entrenadores demuestran una desconexión entre la norma y su comprensión por parte de fanáticos, jugadores y hasta técnicos. La NBA tendrá que decidir si este tipo de situaciones requieren mayor claridad o una revisión de sus reglas.

Por ahora, lo cierto es que el Juego 4 promete ser aún más encendido. El duelo se reanudará el domingo, nuevamente en Detroit, con una narrativa de rivalidad, controversia y hambre de revancha. La mesa está servida.

¿Fue un fallo justo o una injusticia reglamentada? La discusión continúa.