La lenta hemorragia de los Suns Devin Booker expone las heridas internas que arruinaron su temporada.

10/04/2025 · 08:06 AM

Tras la eliminación oficial de los Phoenix Suns de la carrera por los playoffs, Devin Booker rompió el silencio y desnudó la realidad de una temporada llena de frustraciones, decisiones erráticas y falta de identidad ganadora. ¿Qué falló realmente en este equipo construido para el campeonato?

La noche en que los Phoenix Suns quedaron oficialmente fuera de los playoffs tras caer 125-112, no solo terminó su temporada, también se selló uno de los capítulos más decepcionantes en la historia reciente de la franquicia. Devin Booker, rostro indiscutible del equipo, y el entrenador Mike Budenholzer enfrentaron los micrófonos con rostros sombríos. Lo que dijeron fue tan contundente como revelador.

“Ha sido una hemorragia lenta. Lo he sentido casi toda la temporada”, confesó Booker, en una frase que sintetiza el colapso gradual del proyecto de los Suns. Y es que la narrativa del equipo pasó de un arranque explosivo de 8-1 a un deslizamiento constante hacia la mediocridad, acompañado de malas decisiones, falta de química y un vestuario que nunca terminó de engranar.

El espejismo de una superpotencia

En el papel, Phoenix tenía todos los ingredientes para pelear el título: tres estrellas de renombre como Kevin Durant, Bradley Beal y el propio Booker, un nuevo entrenador con experiencia campeona y un propietario dispuesto a invertir. Pero en la práctica, el experimento fracasó estrepitosamente.

El tridente estelar apenas compartió la cancha durante los tramos clave de la campaña. Las lesiones, la inconsistencia y una evidente falta de cohesión táctica diluyeron las esperanzas generadas por los nombres en la nómina. “Los buenos momentos que tuvimos me dieron esperanza… probablemente le dieron esperanza a todos”, dijo Booker, admitiendo que incluso él se ilusionó con el espejismo.

Un equipo sin hábitos ganadores

Hace apenas un día, Booker ya había sido tajante al hablar de la falta de “hábitos ganadores”. Una declaración potente que se volvió aún más relevante después de la eliminación. En sus palabras, no se trató solo de resultados, sino de una cultura interna deficiente. Un equipo que no juega con hambre, con orgullo ni con la urgencia que demanda la NBA.

Esta crítica, aunque centrada en lo colectivo, también tocó al cuerpo técnico. Mike Budenholzer, campeón con los Milwaukee Bucks en 2021, pareció desorientado al buscar explicaciones. “No hay un mensaje mágico. No hay un video mágico. Hay que salir a hacer las cosas”, admitió el entrenador, en un discurso que sonó más a resignación que a convicción.

Tensiones silenciosas

La relación entre Booker y Budenholzer nunca pareció estar en sintonía. Aunque ambos han demostrado respeto mutuo públicamente, los rumores sobre un incidente donde el entrenador le pidió a su estrella que “bajara el tono” generaron confusión. ¿Por qué silenciar la voz del líder? ¿Por qué minimizar la intensidad de quien más compromiso mostraba?

Ese episodio refleja una desconexión profunda entre el vestuario y la dirección técnica. Una situación que, si bien no fue el único problema, sí simboliza el caos de una temporada donde nada fluyó como se esperaba.

¿Y ahora qué?

Con dos partidos restantes y sin objetivos en juego, la gran incógnita es cómo responderá el equipo. Booker ya insinuó que es momento de darles minutos a jóvenes como Jalen Bridges, TyTy Washington Jr. y Collin Gillespie. El final de temporada podría convertirse en un laboratorio para el futuro, aunque con la sombra de la incertidumbre sobrevolando cada decisión.

Budenholzer, por su parte, no ha tenido conversaciones con la directiva sobre su continuidad. No sería sorpresa que estos últimos juegos sean también sus últimos como entrenador de los Suns.

“Hay que tener algo de orgullo… somos profesionales”, dijo el técnico en un intento de apelar a la dignidad competitiva. Pero más allá del discurso motivacional, lo cierto es que la franquicia necesita un rediseño profundo. Una reestructuración que vaya más allá de los nombres rimbombantes y que construya una identidad real, con jugadores comprometidos y un sistema claro.

Un final que duele

Si los titulares no ven acción en los próximos juegos, el público presenciará el cierre de una temporada que será recordada por su potencial desperdiciado. Una campaña que comenzó con sueños de campeonato y terminó con los Suns como espectadores.

La “hemorragia lenta” que menciona Booker no es solo una metáfora. Es un diagnóstico certero de un equipo que se desangró en silencio, sin saber cómo detener la pérdida. Ahora, la tarea será reconstruir no solo una plantilla, sino una mentalidad. Porque en la NBA, el talento no basta: también hay que saber cómo y por qué se compite.