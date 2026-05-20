La mejor propuesta de los Hornets para quedarse con Rudy Gobert Dos primeras rondas, Josh Green y Tidjane Salaun al rescate de Minnesota

Los Timberwolves cayeron en segunda ronda ante los Spurs y parecen haber tocado techo con este núcleo. Charlotte no llega a playoffs desde 2016 pero ganó 44 juegos y necesita un ancla defensiva. La propuesta: dos picks de primera ronda, Josh Green, Tidjane Salaun, Ryan Kalkbrenner y Liam McNeeley.

Hace cuatro años, los Timberwolves de Minnesota pagaron un precio astronómico para traer a Rudy Gobert desde Utah — Patrick Beverley, Malik Beasley, Jarred Vanderbilt, los derechos de Walker Kessler, cuatro picks de primera ronda y un intercambio de selecciones. Uno de los traspasos más impactantes de la historia reciente de la NBA.

Ahora, apenas cuatro temporadas después, Minnesota podría estar forzado a separarse del cuatro veces Defensor del Año.

El problema de los Timberwolves

La eliminación en segunda ronda ante los Spurs de San Antonio dejó una pregunta incómoda sobre la mesa: ¿ha tocado techo este núcleo? Los Wolves cayeron en los últimos dos partidos por una diferencia combinada de 59 puntos — y Gobert fue señalado como uno de los principales responsables.

Sus limitaciones ofensivas son cada vez más difíciles de esconder. Los Spurs lo sacaron de la pintura con el espaciado de Wembanyama, dominaron el cristal 60-29 en el Juego 6 y dejaron al francés sin puntos en el partido decisivo.

La regresión que viene con la edad hace que el panorama sea aún más complicado para Minnesota.

Por qué Charlotte tiene sentido

Los Hornets de Charlotte no llegan a playoffs desde 2016 — pero dieron un salto enorme esta temporada, ganando 44 juegos y ganando en el play-in. El problema más evidente del equipo es claro: necesitan un ancla defensiva en el poste.

Ryan Kalkbrenner y Moussa Diabate rindieron mejor de lo esperado, pero como dúo de centros promediaron apenas 15.5 puntos combinados por partido — uno de los peores registros de la liga en esa posición.

Gobert no traería mucha más ofensiva, pero sí algo que Charlotte necesita urgentemente: presencia defensiva de élite y protección del aro. Y hay un factor adicional que hace que el encaje sea perfecto — LaMelo Ball.

Ball es uno de los mejores pasadores de la NBA, especialmente en lobs. Y Gobert es uno de los mejores terminadores de alley-oop del mundo. La química entre ambos podría ser inmediata y devastadora.

La propuesta de traspaso

Charlotte Hornets reciben: Rudy Gobert

Minnesota Timberwolves reciben: 2 picks de primera ronda futuros + Josh Green + Tidjane Salaun + Ryan Kalkbrenner + Liam McNeeley

Por qué Minnesota debería considerar aceptar

2 picks de primera ronda — ayudan a reponer parte de lo que Minnesota sacrificó para adquirir a Gobert en 2022

— ayudan a reponer parte de lo que Minnesota sacrificó para adquirir a Gobert en 2022 Ryan Kalkbrenner — un protector del aro más joven que podría ser el reemplazo inmediato de Gobert en el quinteto inicial

— un protector del aro más joven que podría ser el reemplazo inmediato de Gobert en el quinteto inicial Tidjane Salaun y Liam McNeeley — dos picks recientes de primera ronda con potencial sin desarrollar, proyectos de reconstrucción valiosos

¿Lo moverán realmente?

Los Timberwolves llegaron a dos Finales de Conferencia Oeste consecutivas — y este año eliminaron a los Nuggets de Denver en primera ronda a pesar de las lesiones de Donte DiVincenzo y Anthony Edwards. Eso no es un equipo que esté en colapso.

Pero si deciden poner a Gobert en el mercado, Charlotte estará entre los primeros en llamar. Y la propuesta que pueden ofrecer es lo suficientemente atractiva como para iniciar una conversación seria.