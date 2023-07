La NBA aprueba la inclusión de dos normas nuevas La NBA ha aprobado dos cambios de reglas para la temporada 2023-2024 que buscan mejorar el ritmo de juego

La NBA anunció este martes la aprobación de dos nuevas reglas para la próxima temporada: la técnica por ‘flopping’, que es la acción en la que un jugador exagera o finge un contacto para que a su defensor le piten falta; y el segundo ‘challenge’ para un entrenador siempre que acierte con su reclamación en el primero.

Ambas medidas han sido puestas en práctica desde la Liga de Verano y este martes fueron recomendadas oficialmente por la Junta de Gobernadores, que votaron de forma unánime con el fin de que se implenten en la próxima contienda. Este comité está integrado por jugadores, representantes del Sindicato de Jugadores, entrenadores, gobernadores, ejecutivos y árbitros.

De acuerdo al periodista Tim Bontemps, el segundo desafío a decisiones arbitrales ha sido un clamor de los estrategas desde hace varios años. Los equipos conservarán el primer tiempo muerto que deben utilizar para solicitar el challenge inicial, pero no lo tendrán de vuelta para el segundo, incluso si tiene éxito.

Entre tanto, con el fin de evitar el flopping, el jugador que sea sancionado recibirá una falta técnica no antideportiva y el rival dispondrá de un tiro libre. Los árbitros no tendrán que detener el juego para señalar la simulación, pueden esperar hasta la siguiente interrupción. Además, la posesión de la pelota no cambiará y el head coach puede desafiar también la decisión.

La NBA ya tenía una estructura económica de sanciones antiflopping y se mantendrá. Las multas comienzan a partir de los dos mil dólares y aumentan con cada infracción. La nueva norma estará a prueba durante un año y se evaluará su eficacia con el correr de los partidos para ver si se mantiene o se aumentan las multas, en caso de que no se reduzca la simulación de los jugadores en cada acción.