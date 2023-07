“La NBA de un día para el otro te saca. No quiero decir cosas de más” Uno de los jugadores de reciente paso por la liga estadounidense habló sobre lo que no se ve en la dinámica de una franquicia

El ascenso de Facundo Campazzo a la NBA despertó mucha ilusión en los fanáticos argentinos tras el resonante retiro de Emanuel Ginobili. La figura del heredero que reemplace un lugar semejante se posó en su figura, pero nunca se pudo asentar definitivamente, tanto en Denver Nuggets como en Dallas Mavericks, y es así que esta temporada defenderá los colores del Real Madrid en España.

Acerca de su regreso al cuadro español, valoró: “Se dio en el momento en que se tenía que dar. Estoy contento de poder volver a un lugar que siento que es mi casa. Yo quería probar un año más en la NBA y se dio que me cortaron al mes y medio. Por eso mi vuelta a Europa después del corte fue un poco rara, a mitad de temporada, con los equipos ya armados, era difícil”.

“Soy mejor jugador que cuando me fui. Me siento mejor y más completo. Cuando fui al Estrella Roja me llevó una adaptación, un proceso para adaptarme al juego y encajar en el equipo. Me siento bien físicamente, con energía. Intentaré construir mi juego, que viene de las ganas, la energía, la experiencia y la defensa. Lo demás viene solo”, auguró.

Campazzo promedió en su paso por los Nuggets 5,6 en puntos, 1,9 en rebotes y 3,5 en asistencias repartidos en un promedio de casi 20 minutos por juego. Una media que bajó drásticamente en el 11° de la Conferencia Oeste. Con poco más de 6 minutos por partido, finalizó su vínculo en noviembre pasado con el cuadro texano. En medio de ese panorama, desembarcó en Europa para ser compañero de Luca Vildoza y gritó campeón de la Superliga local.

“No fue una decepción la NBA. Para nada. Sabía que iba a ser una liga super competitiva y que hay muchos factores que influyen para hacerte un hueco allí y que juegues o no: el factor suerte, caer en un equipo que necesita de tu juego. Sabía a lo que iba también, que no iba a ser primer base ni iba a tener la pelota en la mano todo el tiempo como la tenía en Europa. Sabía que mi rol iba a ser diferente”, expresó en una entrevista sobre su paso por la mejor liga del mundo.

“Cuando me sentí bien y tuve minutos en cancha creo que pude jugar a buen nivel, no desentoné en ningún momento. Cuando empecé a jugar menos intenté afrontarlo entrenando más, estando preparado. La NBA es una montaña rusa. Tenés que estar listo siempre. Cuando las cosas están bien no quiere decir que se vaya a mantener porque de un día para otro te sacan de la rotación. Sabiendo que es un sube y baja, intenté poner mi energía en las cosas que podía controlar yo, como tener un impacto en el juego cuando me tocaba jugar y, si no, estar listo para cuando el entrenador dijera mi nombre”, señaló.

Sobre si algún día se ve regresando por una nueva oportunidad, a pesar de que ya tiene 32 años, el base remarcó: “En estos cuatro años que firmé de contrato, seguramente, no. Pero no sé qué va a pasar de acá a cuatro años. No me animo a decirte nada. Sé que ahí está el titular”, contestó entre risas. Y agregó: “No quiero decir cosas de más. Por el momento, voy a poner toda mi energía en lo que representa estar en el Real Madrid. Ya de por sí eso es motivante”.