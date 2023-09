La NBA implementa otra norma para cambiar aspectos del juego Una de las cuestiones más revisadas de los últimos años es la simulación de faltas y la Liga quiere cortarlo de raíz

23/09/2023

La NBA quiere terminar de una vez por todas con el flopping y ha ido un paso más allá en sus normativa para reducirlo al máximo. Monty McCutchen, vicepresidente senior de desarrollo y formación de árbitros, le explicó los detalles de la nueva normativa a varios medios de comunicación, centrando su llamada en dos puntos principales: las técnicas por flopping y un segundo challenge para los entrenadores.

Llegados a este punto, la pregunta es obvia: ¿Qué se considera flopping? McCutchen dejó claro que los árbitros idearon el acrónimo STEM (Secondary Theatrical Excessive Movements) para que todos los implicados sepan de qué se habla cuando se habla de estas simulaciones. Básicamente, cualquier movimiento exagerado que no esté relacionado directamente con el baloncesto. Es decir, simulación o exageración de un contacto leve por parte de un jugador. Ya sea para intentar conseguir una falta defensiva como atacante, o buscar una infracción ofensiva, como defensor.

La sanción por un flop será una falta técnica no antideportiva que no contará para la posible expulsión de un jugador (se necesitan dos técnicas antideportivas para ello). Los árbitros tendrán varios parámetros en los que fijarse para determinar si una acción es merecedora de técnica por flopping o no: distancia recorrida por el jugador, revoloteo excesivo de extremidades o riesgo de lesionar a otro jugador debido a esa simulación. El comité que ha recomendado por unanimidad a la NBA la aplicación de estas dos nuevas normas está compuesto por jugadores, representantes sindicales, entrenadores, propietarios, ejecutivos y árbitros.

“Ya estamos haciendo un buen trabajo no pitando estas acciones, pero queremos añadir una capa más para librarnos al completo de estas acciones”, aseguró McCutchen. Los jugadores también estarán sujetos al arbitraje a posteriori, ya que si una simulación no es pitada durante el partido pero es descubierta una vez finalizado el encuentro, el jugador será multado con 2.000 dólares.

La otra gran novedad de cara la temporada 2023-24 a lo que normativa respecta será la inclusión de un segundo challenge para los entrenadores. Si los técnicos de los equipos aciertan en su primer challenge, se les premiará con un segundo, que contará como un tiempo muerto.