La reciente eliminación de los Phoenix Suns de la contienda por el campeonato de la NBA ha reavivado las llamas de una vieja conversación: ¿llegó el fin del ciclo de Kevin Durant en el desierto? Con 36 años en el horizonte pero todavía rindiendo a nivel estelar, Durant podría estar contemplando un nuevo capítulo en su carrera. Y entre los pretendientes más ruidosos emerge una franquicia histórica que parece lista para ir con todo: los New York Knicks.

Aunque suena a ficción, la propuesta de traspaso planteada por el analista Andre Snellings de ESPN tiene lógica, tanto deportiva como financiera. La fórmula sería sencilla: Durant a cambio de OG Anunoby y Mitchell Robinson. Una transacción que sacudiría el tablero de la Conferencia Este y que tendría implicaciones profundas para ambas franquicias.

¿Por qué los Knicks?

Desde 2021, los Knicks han dejado de ser una caricatura y han recuperado algo de respeto en la liga. El fichaje de Jalen Brunson y el reciente intercambio que trajo a Karl-Anthony Towns desde Minnesota han elevado sus aspiraciones. Pero aún queda una pieza clave por encajar: una superestrella con experiencia en momentos de máxima presión.

Durant encaja como anillo al dedo. Con promedios esta temporada de 26.6 puntos, 6 rebotes y 4.2 asistencias, el dos veces MVP de las Finales sigue siendo un arma ofensiva letal. Más allá de su producción estadística, su presencia en la cancha liberaría a Brunson de la sobrecarga creativa y añadiría una dimensión completamente nueva a la ofensiva neoyorquina.

Además, la idea de tener a KD junto a dos hombres altos como KAT y Robinson (o su reemplazo si es parte del trato) bajo la dirección de Tom Thibodeau resulta táctica y estratégicamente atractiva. Thibs es un técnico que aprecia la defensa, la disciplina y el esfuerzo, tres aspectos que Durant ha sabido abrazar cuando el momento lo requiere.

¿Y qué ganan los Suns?

La posible salida de Durant sería dolorosa en lo simbólico, pero lógica en lo práctico. Phoenix necesita construir alrededor de Devin Booker, su estrella más joven y consistente, y para ello necesita piezas que encajen en su cronograma competitivo y aligeren el impacto fiscal que representa tener tres contratos máximos.

OG Anunoby y Mitchell Robinson podrían aportar justo eso: juventud, defensa y un impacto inmediato. Anunoby ha sido uno de los mejores defensores perimetrales de la liga, con promedios de 18 puntos, 4.8 rebotes y 2.2 asistencias en Nueva York. Su edad (27 años) lo alinea perfectamente con Booker, y su versatilidad defensiva podría ayudar a compensar la fragilidad que han mostrado los Suns en los costados.

Por otro lado, si Robinson logra mantenerse sano, es un ancla defensiva en la pintura que puede marcar la diferencia en noches clave. Su físico, instinto para el rebote y capacidad de intimidación serían valiosos para un equipo que aún carece de fortaleza en la zona pintada.

¿Un nuevo “Big Three” en Manhattan?

La posibilidad de juntar a Durant con Karl-Anthony Towns y Jalen Brunson entusiasma a cualquier aficionado de los Knicks. Tres jugadores con talento ofensivo diverso, con capacidad de anotar desde cualquier parte de la cancha y con la experiencia suficiente como para competir contra Boston o Milwaukee en una serie larga.

No obstante, también hay riesgos. KD ya no es el jugador indestructible de años pasados, y su historial de lesiones podría generar incertidumbre. Además, existe un factor emocional no menor: Durant ha manifestado en el pasado su rechazo hacia los Knicks, lo que haría su llegada algo irónico. Pero como en toda historia de redención, si trae un campeonato, nadie recordará el pasado.

¿Vale la pena el precio?

Anunoby y Robinson son dos piezas importantes en la estructura actual de los Knicks, pero ninguna tiene el techo que representa Durant. La NBA es una liga de estrellas, y si se presenta la oportunidad de sumar a una leyenda viva, los equipos inteligentes rara vez lo piensan demasiado.

En este contexto, los Knicks tendrían que apostar a lo grande si realmente desean pasar de ser contendientes prometedores a ser aspirantes reales al título. Y Kevin Durant, por más años que acumule, sigue siendo una de esas apuestas que pueden cambiar el destino de una franquicia.

El verano de 2025 podría ser uno de los más movidos en la historia reciente de la NBA. Si los Knicks logran convencer a Durant —y a los Suns— de que Manhattan es su próximo hogar, podríamos estar ante el nacimiento de una nueva era dorada en el Madison Square Garden. Todo dependerá de si ambos lados están dispuestos a dar ese salto de fe… y de talento.