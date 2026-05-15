La selección dominicana sigue siendo un proyecto que no ha logrado reunir a sus mejores Con los Juegos Centroamericanos en casa en agosto, RD tiene la oportunidad histórica de competir con su mejor equipo. Pero la integración de los jugadores de la NBA y la Euroliga sigue siendo el gran desafío del baloncesto dominicano.

República Dominicana tiene en este momento la generación de jugadores de baloncesto más talentosa de su historia. Karl-Anthony Towns en las Finales de Conferencia de la NBA. Jean Montero en las semifinales de la Euroliga. Chris Duarte nominado al mejor quinteto de la BCL. Andersson García con experiencia en la NBA.

Y sin embargo, la selección nacional sigue siendo un proyecto que no ha logrado reunir a todos sus mejores jugadores al mismo tiempo.

La oportunidad histórica: los Juegos en casa

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 son la oportunidad más grande que ha tenido el baloncesto dominicano en décadas. Competir en casa, ante la propia afición, con los mejores jugadores disponibles podría ser el momento que defina una generación.

La selección masculina dominicana está en el Grupo B de los Juegos junto a rivales de la región. Con Towns, Montero y compañía disponibles, República Dominicana sería una de las favoritas al oro.

Los calendarios no siempre coinciden

El principal obstáculo para integrar a los jugadores de la NBA y la Euroliga a la selección dominicana es el calendario. Los Juegos Centroamericanos se celebran del 24 de julio al 8 de agosto — justo cuando los jugadores de la NBA terminan su temporada de playoffs y los de Europa cierran sus compromisos de clubes.

Karl-Anthony Towns terminó su temporada de playoffs en mayo. Tiene tiempo para prepararse. Pero la pregunta es si los Knicks — que tienen interés en proteger su inversión de 120 millones — autorizarán su participación.

Jean Montero tiene las semifinales de la Euroliga el 22 de mayo. Si Valencia avanza a la final, podría estar compitiendo hasta finales de mayo — dejando poco tiempo de recuperación antes de los Juegos.

El problema de fondo

Más allá de los calendarios, existe un problema más profundo que el baloncesto dominicano necesita enfrentar con honestidad: no todos los jugadores dominicanos en el exterior tienen el mismo nivel de compromiso con la selección nacional.

Algunos jugadores han priorizado sus carreras en clubes sobre la selección — algo comprensible desde el punto de vista individual, pero que limita el potencial colectivo del equipo nacional.

Chris Duarte es el ejemplo más reciente de esta tensión. El alero del Unicaja expresó públicamente su deseo de jugar para República Dominicana en el Mundial y los Juegos Olímpicos — pero su situación disciplinaria con el club complica su disponibilidad inmediata.

Lo que necesita la selección

Para que República Dominicana compita al máximo nivel en los Juegos Centroamericanos y en los torneos clasificatorios que vienen, necesita:

1. Un acuerdo claro con los clubes — especialmente los de la NBA y la Euroliga — sobre la disponibilidad de los jugadores

2. Un proyecto de selección atractivo que motive a los jugadores a priorizar la camiseta nacional

3. Comunicación directa con los jugadores que han mostrado resistencia a participar

4. Un cuerpo técnico que sepa integrar el talento individual en un sistema colectivo

La generación está. El talento está. Lo que falta es la voluntad colectiva de reunirlo todo en el momento correcto.