La Selección general número 7 Bilal Coulibaly con tremendo bloqueo, ¡míralo! Le falta mucho aún por trebajar en su ofensiva.

El novato de 18 años mostró destellos atléticos, levantándose para rebotes y tapones atléticos. Su velocidad y atletismo aparecen en la pantalla. Sin embargo, luchó por encontrar un papel ofensivo. Estuvo a 4/13 desde el campo, falló sus dos triples y estuvo a 1/4 de la línea de tiros libres. Sus intentos con el balón no salieron muy bien, ya que tuvo algunos pases malos y regates sueltos. Pero se mantuvo agresivo, tuvo dos series seguidas y terminó en el último cuarto. El hecho de que los Wizards no tengan un verdadero armador en el roster le está dificultando las cosas a Coulibaly. Hizo un par de cortes inteligentes sin balón que no fueron recompensados ​​por los mediapuntas de los Wizards. Debería ser mejor cuando juega al lado de Tyus Jones y Jordan Poole.