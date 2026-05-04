Con su contrato recién vencido y tras el fracaso de no clasificar a los playoffs de 2026, el coach cuatro veces campeón con Golden State tiene una oferta sobre la mesa que lo alejaría del banquillo. ¿Se acabó la magia entre Kerr, Curry y Draymond?
¡Atención San Francisco! El fin de los “Splash Brothers” y su mentor podría estar más cerca de lo que pensamos. Tras una década de gloria y presión constante, los rumores de la salida de Steve Kerr han pasado de susurros a gritos ensordecedores. Tras una temporada 2025-26 plagada de lesiones y decepciones, el estratega podría estar listo para colgar la pizarra.
ESPN va con todo por Kerr
Según el reconocido insider Marc Stein, el “nuevo rival” de los Warriors no es otro equipo de la NBA, sino la cadena ESPN. El gigante de los deportes está persiguiendo agresivamente a Kerr para que regrese a su antigua faceta como analista y comentarista, rol que ya desempeñó con éxito en TNT antes de cambiar la historia de Golden State.
¿Se rompe la columna vertebral?
La gran duda es qué pasará con el núcleo del equipo:
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Stephen Curry y Draymond Green: Con sus carreras entrando en la recta final, muchos pensaban que Kerr se quedaría hasta el último baile. Sin embargo, la oferta de la televisión podría ser el empujón final para un retiro adelantado de los banquillos.
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La postura de los Warriors: Aunque las reuniones entre Kerr y la gerencia han sido “productivas”, el hecho de que no haya una firma inmediata deja la puerta abierta al desastre.
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¿Reconstrucción total? Si Kerr se marcha, los Warriors podrían decidir “explotar” el roster y empezar de cero, algo impensable hace apenas un par de años.
Un legado inigualable
Nueve anillos de la NBA (cinco como jugador y cuatro como coach) avalan a Kerr. Pero tras el desgaste de una temporada donde el equipo ni siquiera olió la postemporada, el descanso de la cabina de transmisión parece más atractivo que nunca.
¿Ustedes creen que los Warriors tienen sentido sin Steve Kerr en la banca o es hora de que el equipo y el coach tomen caminos separados? ¿Podrá Curry ganar un quinto anillo con un entrenador nuevo o este es el cierre definitivo de la dinastía?