Lakers descartan a DeMar DeRozan tras su salida de los Kings ​Múltiples fuentes de la liga confirman que la gerencia de Los Ángeles no buscará el fichaje del veterano anotador. Tras la partida de LeBron James, el enfoque de la franquicia está en rodear a Luka Dončić con perimetrales atléticos y defensivos.

El torbellino de la agencia libre de la NBA sigue reconfigurando las pizarras de los equipos contendientes a un ritmo frenético. Tras el masivo terremoto institucional provocado por la decisión de LeBron James de empacar sus maletas y marcharse de California en la agencia libre, los reflectores de la prensa internacional se posaron de forma inmediata sobre los despachos de los Los Angeles Lakers. En las últimas horas, la liberación al mercado del estelar perimetral DeMar DeRozan, quien fue cortado formalmente por los Sacramento Kings el lunes, desató una ola de especulaciones que situaban al anotador angelino de regreso en casa para aportar su cuota de puntos en la mítica franquicia de oro y púrpura.

​Sin embargo, el entusiasmo de la fanaticada ha sido frenado en seco por el periodismo de vanguardia en los Estados Unidos. Los Los Angeles Lakers no contemplan en sus planes de reconstrucción el fichaje de DeMar DeRozan, según revelaron múltiples fuentes de entero crédito al reconocido insider Dave McMenamin de ESPN. A pesar de que el veterano jugador de 36 años ha sostenido diálogos formales con la organización en el pasado—recordando especialmente las intensas negociaciones del verano de 2021—, la directiva actual prefiere pasar la página de los anotadores de media distancia para priorizar otra clase de urgencias estructurales en su rotación de cara a la temporada 2026-27.

​La era pos-LeBron: El nuevo ecosistema alrededor de Luka Dončić

​La estrategia de la gerencia angelina responde de forma directa a la necesidad de blindar y potenciar la fisonomía de su nueva gran bandera en la duela: el esloveno Luka Dončić. Si bien DeRozan sigue consolidado en las planillas estadísticas de la liga como un recurso sumamente confiable a la hora de fabricar canastas desde la media distancia, su adición al quinteto no resolvería los graves problemas de atletismo, velocidad y envergadura física que arrastra el perímetro del equipo en las transiciones defensivas.

​Los Lakers ya han ejecutado un agresivo plan de gastos y movimientos en las sombras del mercado veraniego con el objetivo de dotar de mayor disparo exterior y fluidez en la creación de juego a la pizarra. Entre las transiciones más aplaudidas por los analistas destaca el canje y posterior extensión multianual acordada con el centro Walker Kessler (procedente de los Utah Jazz), una pieza que promete adueñarse de la pintura junto a Deandre Ayton. Asimismo, la oficina logró asegurar las firmas en el mercado abierto del base Collin Sexton y el especialista defensivo Quentin Grimes, inyectando una dosis de dinamismo que el roster demandaba con urgencia tras la salida de piezas clave como Rui Hachimura a los Clippers.

​En busca de la pieza defensiva perfecta

​Con la ofensiva parcialmente cubierta gracias a la creatividad de Dončić y la consistencia de Austin Reaves, el consenso generalizado de los despachos de la liga apunta a que Los Ángeles necesita desesperadamente incorporar uno o dos aleros de brazos largos, capaces de ejecutar intercambios defensivos en las pantallas (switch) y castigar desde la línea de tres puntos cuando queden liberados. Bajo este estricto criterio táctico, el perfil del exjugador de los Raptors y Spurs queda completamente descartado, abriendo la puerta a que la organización apunte sus cañones de intercambio hacia objetivos más jóvenes y de corte defensivo.

​En los pasillos del Crypto.com Arena ya empieza a sonar con fuerza el nombre del explosivo Jonathan Kuminga como una de las transiciones de bajo costo y alto impacto que la directiva podría intentar pescar antes del cierre del mercado. Mientras DeRozan busca un nuevo búnker donde desplegar sus últimos años de vigencia en la liga, la reconstrucción de los Lakers avanza con paso firme y libre de nostalgia, decididos a estructurar una muralla física que le permita a Luka Dončić recrear la magia de los campeonatos en las Finales de la NBA.