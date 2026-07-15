La inminente salida de LeBron James de los Los Angeles Lakers ha sacudido los cimientos de la NBA, pero hay una narrativa que la gerencia de oro y púrpura se ha encargado de sepultar de inmediato: el futuro de Bronny James no está amarrado al de su padre.
Durante mucho tiempo se asumió que la permanencia de Bronny en California se debía exclusivamente a los deseos del “Rey”. Sin embargo, tras confirmarse que LeBron buscará un nuevo rumbo para su histórica temporada número 24, fuentes de la liga y periodistas como Danny Woike (The Athletic) han salido a corregir las falsas suposiciones. Los Lakers ven al base de 21 años como un proyecto de desarrollo independiente y genuino.
De hecho, Bronny ya tiene garantizado un contrato de 2,3 millones de dólares para la que será su tercera campaña con la franquicia, donde goza de un gran respeto dentro del vestuario por su ética de trabajo y notable evolución.
Brillo propio en la G-League y minutos de valor
Las dudas sobre si el joven James merecía un lugar en la NBA empiezan a disiparse con argumentos en la duela. Lejos de la sombra de su padre, Bronny viene de firmar una campaña sumamente seria en la G-League con los South Bay Lakers, registrando números de élite en eficiencia:
- Promedio por partido: 15.6 puntos, 3.1 rebotes y 3.6 asistencias.
- Efectividad: Entró al selecto club del 50/40/90 en porcentajes de tiro.
Además, en el tramo final de la pasada temporada con el primer equipo de los Lakers, demostró que puede aportar en momentos de máxima presión. Promedió 6.6 puntos en los últimos cinco juegos de la temporada regular y asumió minutos de muchísima responsabilidad en los Playoffs ante las sensibles bajas de Austin Reaves y Luka Dončić.
Irónicamente, la partida de LeBron James podría convertirse en el escenario ideal para que Bronny termine de sacudirse las etiquetas y las acusaciones de nepotismo. Con su padre buscando el campeonato en otra Conferencia, los focos de Los Ángeles apuntarán a Bronny únicamente por lo que sea capaz de hacer con el balón en las manos.