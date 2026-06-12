Provocación de ‘influencer’ termina con menor en coma tras Juego 4 de las Finales Un festejo empañado por la violencia desmedida. Un joven de 17 años terminó en coma tras ser golpeado brutalmente afuera del Madison Square Garden por una discusión de las Finales iniciada por un influencer.

Lo que debía ser una noche de celebración histórica en los alrededores del Madison Square Garden se transformó en una pesadilla criminal. Las autoridades de la NYPD buscan activamente a los responsables de una brutal agresión tumultuaria motivada por el fanatismo deportivo.

La euforia colectiva por la histórica remontada de los New York Knicks en el Juego 4 de las Finales de la NBA se vio drásticamente ensombrecida en las calles de Manhattan. La Policía de Nueva York (NYPD) confirmó que un adolescente de 17 años se encuentra en estado de coma inducido tras sufrir una salvaje golpiza en las inmediaciones del Madison Square Garden, justo en medio de los festejos de la fanaticada el pasado miércoles por la noche.

La fisonomía del incidente, que pasó de las provocaciones verbales a una agresión física de extrema gravedad, se desató en las aceras aledañas al mítico recinto deportivo. De acuerdo con los reportes policiales entregados a las cadenas televisivas WABC y KSAT, la víctima fue interceptada por un grupo de individuos con quienes inició una acalorada discusión verbal vinculada al resultado del partido y la serie de campeonato.

La provocación de las redes: El origen de la riña

Las investigaciones preliminares de los cuerpos de seguridad arrojan luz sobre el detonante de la tragedia, apuntando de forma directa a las dinámicas de la era digital y las plataformas de video:

El detonante en video: Testigos presenciales y reportes de WABC indican que la trifulca comenzó cuando un creador de contenido para redes sociales empezó a filmar a la multitud, provocando a los presentes al preguntarles a qué equipo apoyaban en la eliminatoria.

La frase de la discordia: En medio de la grabación, una persona entre la masa respondió con un desafiante “Spurs en 7”, lo que encendió de inmediato los ánimos entre los fanáticos locales de los Knicks.

El colapso de la seguridad: Fue en ese preciso instante de tensión cuando el joven de 17 años se vio involucrado en la disputa. De forma inmediata, uno de los integrantes del grupo rival comenzó a propinarle una ráfaga de puñetazos y patadas directas a la cabeza y al cuerpo. Debido a la violencia del impacto, el menor sufrió un ataque de convulsiones (ataque epiléptico/seizure) sobre el pavimento antes de caer en estado de coma.

Operativo de búsqueda: NYPD procesa cargos por agresión en grupo

Los servicios de emergencia médica trasladaron de urgencia al adolescente a un hospital local de la zona metropolitana de Nueva York. Aunque ingresó en una condición médica extremadamente crítica, los portavoces de la policía informaron en el último corte de salud que el paciente ha logrado ser estabilizado dentro de la gravedad de su fisonomía neurológica.

Por su parte, los detectives del departamento de policía han catalogado de forma oficial el expediente bajo el cargo de “agresión en grupo” (gang assault) y han distribuido imágenes de los sistemas de videovigilancia perimetral para identificar al sospechoso principal que propinó las patadas en el suelo. Las autoridades han emitido un llamado utilitario de urgencia a la comunidad e instan a cualquier persona que posea grabaciones de teléfonos celulares o información del incidente a comunicarse de manera confidencial con la línea directa de Crime Stoppers al 1-800-577-8477, buscando sentar un precedente riguroso contra el vandalismo que arruina el espectáculo familiar de las Grandes Ligas.