Las estrellas de la Final Four de la Euroliga 2026 y el dominicano que lo cambió todo El Telekom Center de Atenas alberga este fin de semana la Final Four más histórica en años. Jean Montero fue MVP de los cuartos de final con 26.8 de valoración y llevó al Valencia a su primera Final Four. Vezenkov ganó el MVP de la temporada. Hezonja lidera al Real Madrid y Baldwin es el motor del campeón Fenerbahce.

El Telekom Center de Atenas — el mismo estadio que fue renovado para los Juegos Olímpicos de 2004 — alberga este fin de semana la Final Four de la Euroliga 2026. Cuatro equipos. Dos días. Un campeón.

Y cuatro estrellas que definirán quién levanta el trofeo más codiciado del baloncesto europeo.

Jean Montero — Valencia Basket

El protagonista más inesperado — y el más emocionante — de toda la temporada.

Jean Montero, el base dominicano de 22 años, no solo llevó al Valencia Basket a la primera Final Four de su historia — lo hizo de una manera que dejó sin palabras a toda Europa. En los cuartos de final ante el Panathinaikos, el Valencia remontó un 0-2 en la serie para avanzar en cinco partidos. Y Montero fue el motor de esa remontada histórica.

Sus números en la serie:

26.8 de valoración por partido — el mejor de todos los jugadores en los playoffs

— el mejor de todos los jugadores en los playoffs 1.4 robos por partido — dominante también en defensa

— dominante también en defensa MVP de los Playoffs — reconocimiento unánime

Pero la historia de Montero en esta temporada va mucho más allá de los cuartos de final. El dominicano fue elegido Rising Star de la Euroliga — el mejor jugador menor de 22 años de toda la competición — y formó parte del Primer Equipo de la Temporada — siendo el primer jugador en la historia del Valencia Basket en recibir ese honor, y el primer debutante en conseguirlo.

Nacido en Villa Juana, Santo Domingo, Montero llegó al Valencia desde el sistema de desarrollo europeo con la etiqueta de promesa. Este año se convirtió en realidad. Y en Atenas, tiene la oportunidad de coronar la temporada más extraordinaria de su carrera con el título más grande del baloncesto europeo.

Sasha Vezenkov — Olympiacos

El mejor jugador de la temporada regular. El MVP de la Euroliga 2025-26.

Sasha Vezenkov, el ala-pívot búlgaro de 30 años, lideró al Olympiacos al mejor récord de la fase regular (26-12) con una temporada de dominio absoluto:

19.4 puntos por partido — líder de la competición

— líder de la competición 23.1 de valoración — también líder

— también líder 5to en rebotes de toda la Euroliga

Vezenkov ya ganó el MVP de la Euroliga en una temporada anterior — y este año recuperó el trono. El búlgaro juega en casa en Atenas — el Olympiacos es el equipo local — y eso convierte el partido de semifinal ante el Fenerbahce en algo más que un partido de baloncesto. Es una batalla por el orgullo griego.

Mario Hezonja — Real Madrid

El veterano que encontró su mejor versión en el momento más importante.

Mario Hezonja, el alero croata del Real Madrid, llega a la Final Four como uno de los jugadores más en forma del equipo merengue. Con experiencia en la NBA y en las mejores ligas de Europa, Hezonja aporta al Madrid una combinación de talento ofensivo, versatilidad defensiva y la experiencia de quien ya ha jugado en los escenarios más grandes del mundo.

El Real Madrid llega a Atenas como uno de los dos equipos españoles en la Final Four — junto al Valencia — en lo que es un hito histórico para el baloncesto español. La semifinal ante el Valencia Basket tiene un sabor especial: es el primer derbi español en una Final Four de la Euroliga.

Wade Baldwin IV — Fenerbahce

El motor del campeón defensor.

Wade Baldwin IV, el base estadounidense del Fenerbahce, es la pieza que hace funcionar al equipo turco dirigido por Sarunas Jasikevicius — quien disputa su sexta Final Four consecutiva como entrenador. El Fenerbahce llega a Atenas como campeón defensor y con la ambición de revalidar el título.

Baldwin aporta velocidad, creación de juego y la capacidad de tomar decisiones en los momentos más difíciles — exactamente lo que necesita un equipo que busca el back-to-back en la competición más exigente de Europa.

El programa de la Final Four en Atenas

| Partido | Fecha | Hora (CET) |

| Olympiacos vs. Fenerbahce | Viernes 22 mayo | 17:00 |

| Valencia Basket vs. Real Madrid | Viernes 22 mayo | 20:00 |

| Final por el 3er puesto | Domingo 24 mayo | 17:00 |

| FINAL | Domingo 24 mayo | 20:00 |

La historia que se escribe en Atenas

Esta Final Four tiene todo para ser memorable. El dominicano Montero buscando coronar la temporada más extraordinaria de su carrera. Vezenkov jugando en casa ante su afición. Hezonja y el Real Madrid buscando el título europeo. Baldwin y el Fenerbahce defendiendo la corona.

Y en el centro de todo, la historia más bonita: un base de Villa Juana, Santo Domingo, que a los 22 años lleva al Valencia Basket a donde nunca había estado — y lo hace siendo el mejor jugador de los playoffs.

El baloncesto dominicano tiene un nuevo héroe en Europa. Y su nombre es Jean Montero.