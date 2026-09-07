El deporte profesional se rige por reglamentos estrictos, pero hacerlos cumplir suele ser la tarea más compleja para los organismos rectores. A lo largo de más de un siglo de historia competitiva, franquicias, deportistas y directivos han ideado métodos para evadir las normas con tal de inclinar la balanza a su favor: desde pagos ocultos y espionaje tecnológico hasta conspiraciones con apostadores y elusión de topes salariales. Las respuestas institucionales han dejado huellas imborrables que van mucho más allá de un desembolso económico, costando campeonatos, selecciones del draft, carreras enteras y temporadas completas.
A continuación, se repasa la jerarquía con los castigos más severos y de mayor impacto en los anales del deporte mundial.
1. El caso «Spygate» de McLaren en la Fórmula 1 (2007)
En la cúspide de las sanciones económicas y deportivas se sitúa la escudería McLaren. Tras hallarse un expediente confidencial de 780 páginas con datos técnicos de Ferrari en la vivienda de su diseñador jefe, Mike Coughlan, el Consejo Mundial del Deporte Motor de la FIA despojó al equipo de todos sus puntos en el Campeonato de Constructores de 2007 y le impuso una multa histórica de 100 millones de dólares (reducida por los ingresos televisivos perdidos). Sus pilotos, Lewis Hamilton y Fernando Alonso, mantuvieron sus puntos al colaborar con la investigación bajo inmunidad.
2. La «pena de muerte» impuesta por la NCAA a SMU (1987)
Tras años de operar fondos clandestinos para pagar a reclutas colegiales, la NCAA aplicó su castigo más extremo sobre el programa de fútbol americano de Southern Methodist University (SMU). La sanción canceló la temporada completa de 1987, anuló todos los partidos como local de 1988 —lo que llevó a la universidad a suspender también esa campaña— y eliminó 55 becas deportivas durante cuatro años. El programa no volvió a completar su cupo de becas hasta 1992 ni firmó una temporada ganadora hasta 1997.
3. El veto de la UEFA al Manchester City (2020)
La UEFA sancionó al conjunto inglés con dos años de exclusión de toda competición europea y una multa de 30 millones de euros por presunta sobrestimación de ingresos de patrocinio entre 2012 y 2016. Aunque el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) revocó la suspensión competitiva y redujo la multa a 10 millones de euros meses después por considerar cargos prescritos o no probados, la magnitud de la sanción original habría descalabrado financieramente al club.
4. El escándalo salarial de Los Angeles Clippers y Kawhi Leonard (2026)
La NBA asestó un golpe demoledor a la franquicia angelina tras comprobarse que eludió el tope salarial mediante acuerdos comerciales ilícitos para Kawhi Leonard a través de empresas patrocinadoras como Aspiration, además de costear gastos a su tío Dennis Robertson. La liga despojó a los Clippers de cinco selecciones consecutivas de primera ronda del draft (2029 a 2033), impuso una multa de 30 millones de dólares y suspendió por un año al propietario Steve Ballmer y a la presidenta Gillian Zucker, además de seis meses al directivo Lawrence Frank.
5. El contrato secreto de Joe Smith y los Timberwolves (2000)
El precedente más cercano al caso de los Clippers ocurrió cuando Minnesota pactó un acuerdo bajo la mesa por 86 millones de dólares con Joe Smith a cambio de contratos anuales por debajo del mercado para retener sus derechos Bird. El comisionado David Stern anuló los contratos, canceló dichos derechos, aplicó una multa de 3.5 millones de dólares, quitó cinco selecciones de primera ronda (devolviendo dos posteriormente) y suspendió al dueño Glen Taylor y al ejecutivo Kevin McHale.
6. Las firmas internacionales fraudulentas de los Bravos de Atlanta (2017)
MLB descubrió que Atlanta eludió las normas de firmas internacionales mediante triangulación de bonos a peloteros. Como consecuencia, el comisionado Rob Manfred declaró agentes libres a 12 prospectos (incluyendo a figuras cotizadas como Kevin Maitan), suspendió a directivos, inhabilitó al gerente general John Coppolella y restringió fuertemente la capacidad operativa del equipo en el mercado internacional hasta 2021.
7. El descenso de la Juventus por el «Calciopoli» (2006)
El entramado de manipulación e influencia sobre designaciones arbitrales en el fútbol italiano concluyó con el descenso administrativo de la Juventus a la Serie B, la revocación de sus títulos de liga de 2005 y 2006, la exclusión de la Champions League y una quita de puntos inicial que provocó la fuga masiva de estrellas como Zlatan Ibrahimovic y Patrick Vieira.
8. El caso Sandusky en Penn State (2012)
Por el encubrimiento de los abusos cometidos por el exentrenador asistente Jerry Sandusky, la NCAA impuso a la universidad una multa de 60 millones de dólares, un veto de cuatro años sin postemporada, reducción de becas y la anulación de 112 victorias acumuladas entre 1998 y 2011 (la mayoría del legendario técnico Joe Paterno), sanciones que fueron renegociadas y parcialmente mitigadas años más tarde.
9. El hackeo de la base de datos de Houston por los Cardenales (2017)
Tras la condena penal de su director de scouteo, Chris Correa, por acceder ilegalmente al sistema informático interno de los Astros de Houston, MLB ordenó a San Luis transferir 2 millones de dólares y sus dos mejores selecciones del draft de 2017 directamente a Houston.
10. La exclusión de Rusia de las competencias FIFA y UEFA (2022)
A raíz de la invasión a Ucrania, los entes rectores del balompié internacional vetaron a todos los clubes y selecciones rusas de competiciones oficiales. La medida dejó a Rusia fuera del Mundial de Qatar 2022, de la Eurocopa femenina, de la fase eliminatoria rumbo al Mundial 2026 y eliminó automáticamente a sus clubes de torneos continentales.
Otros precedentes que marcaron época (Puestos 11 al 20)
11. Los Medias Negras de Chicago (1919): Ocho peloteros de los White Sox, incluido «Shoeless» Joe Jackson, fueron suspendidos de por vida por conspirar con apostadores en la Serie Mundial de 1919, estatus levantado de manera póstuma en 2025.
12. La expulsión de Pete Rose (1989): El líder histórico de imparables de MLB fue vetado permanentemente por apostar en juegos de béisbol, sanción que mantuvo hasta su fallecimiento y posterior reincorporación a la lista de elegibles en 2025.
13. El robo de señas de los Astros de Houston (2017-2020): Uso de monitores y golpes en cestos de basura que derivó en suspensiones a AJ Hinch y Jeff Luhnow, una multa de 5 millones y la pérdida de cuatro selecciones de draft.
14. El «Deflategate» de los Patriots (2015): La sospecha de desinflar balones en la final de la AFC costó a Nueva Inglaterra un millón de dólares de multa, dos selecciones de draft y cuatro partidos de castigo a Tom Brady.
15. El «Bountygate» de los New Orleans Saints (2012): Sistema de recompensas económicas a defensivos por lesionar rivales que costó la suspensión por una temporada completa al entrenador Sean Payton y selecciones de segunda ronda.
16. La sanción a fichajes del Chelsea (2019): Dos ventanas sin registrar jugadores (reducidas a una tras apelación) por infracciones en la contratación de futbolistas menores de edad.
17. La exclusión europea de los Rangers (2012): El colapso financiero y la posterior liquidación dejaron al club escocés sin licencia UEFA por tres temporadas y obligado a reiniciar su camino en la cuarta división local.
18. La doble violación salarial de los Denver Broncos (2001 y 2004): Pagos diferidos a figuras como John Elway y Terrell Davis que costaron casi dos millones de dólares y selecciones de tercera ronda.
19. «Malice at the Palace» (2004): La campal entre jugadores y aficionados en Auburn Hills derivó en 146 partidos de suspensión en total, 86 de ellos aplicados a Ron Artest.
20. La negociación indebida del Miami Heat por Pat Riley (1995): La disputa con los Knicks por conversaciones previas con Riley culminó con el envío de un millón de dólares y una selección de primera ronda rumbo a Nueva York para zanjar el litigio.