Los Lakers de Los Ángeles terminaron su temporada barridos 4-0 por los Thunder de Oklahoma City en las semifinales de la Conferencia Oeste. Sin Luka Dončić — fuera por lesión en el isquiotibial — el equipo mostró carácter pero no fue suficiente ante el mejor equipo del Oeste.

Ahora comienza la parte más difícil: el offseason. Y hay tres decisiones que definirán el futuro inmediato de la franquicia.

3. Usar el espacio salarial: ¿quién llega?

Los Lakers proyectan ser uno de los tres equipos con mayor poder de gasto este verano, junto a los Nets de Brooklyn y los Bulls de Chicago. Si se libera el espacio salarial correctamente, Los Ángeles podría tener más de $50 millones para invertir.

La diferencia entre los Lakers y los otros dos equipos es la mentalidad: Los Ángeles quiere ganar ahora, no construir para el futuro.

Opciones en el mercado de cambios:

Giannis Antetokounmpo — el objetivo más ambicioso, ya mencionado en conversaciones de deadline

— el objetivo más ambicioso, ya mencionado en conversaciones de deadline Trey Murphy III — ala versátil de los Pelicans

Agentes libres a seguir:

Peyton Watson (Nuggets, restringido)

(Nuggets, restringido) Tari Eason (Rockets, restringido)

(Rockets, restringido) Andrew Wiggins (Heat, puede optar por salir)

(Heat, puede optar por salir) Lu Dort (Thunder, opción de equipo)

(Thunder, opción de equipo) Rui Hachimura (Lakers, irrestricto)

En la posición de pívot, los mejores disponibles — Jalen Duren, Walker Kessler y Mark Williams — son todos restringidos. La recomendación es evitar veteranos mayores como Vučević o el lesionado frecuente Porziņģis, y considerar opciones como Mitchell Robinson o Isaiah Hartenstein.

2. Retener a Austin Reaves: la pieza que no puede perderse

Austin Reaves promedió 23.3 puntos, 5.5 asistencias y 1.1 robos por partido esta temporada. Su química con Dončić fue uno de los activos más valiosos de los Lakers — demasiado buena para dejarla escapar.

Reaves optará por salir de su contrato de $14.9 millones para explorar el mercado libre. Su prioridad será quedarse en Los Ángeles, siempre que los Lakers estén dispuestos a pagar lo que pide: entre $30 y $41.3 millones en el primer año. Un compromiso podría rondar los $35 millones por tres a cinco temporadas.

La competencia por Reaves son los mismos Nets y Bulls — los únicos equipos con espacio para pagarlo. Los Lakers también podrían hacer un sign-and-trade si todas las partes están de acuerdo.

La estrategia sería: primero usar el espacio salarial para construir el roster, y luego traer de vuelta a Reaves con un contrato mayor.

1. La decisión de LeBron James: todo depende de él

Esta es la madre de todas las preguntas. Y no tiene respuesta todavía.

LeBron James, de 41 años, sigue siendo una fuerza dominante. En el Juego 4 ante los Thunder entregó 24 puntos, 12 rebotes y 3 asistencias. No parece un jugador que quiera retirarse.

Pero su contrato con los Lakers expira en junio. Y su decisión define absolutamente todo el plan del offseason:

Si LeBron se va o se retira:

Los $52.6 millones de su contrato se liberan del cap. Los Lakers tendrían el espacio para perseguir agresivamente a Giannis, retener a Reaves y construir un roster contendiente alrededor de Dončić.

Si LeBron se queda:

Probablemente a un número mucho menor. Pero eso limita el espacio disponible y el equipo podría terminar siendo esencialmente el mismo roster de segunda categoría que fue barrido por Oklahoma City.

La franquicia ha indicado que le gustaría que James se retire con los Lakers. Pero la pregunta real es si realmente lo quieren de vuelta — y a qué precio — cuando el dinero de su contrato es la clave para construir algo mejor.

“No sé qué me depara el futuro”, dijo LeBron tras el barrido. Esa incertidumbre es el punto de partida de todo el offseason de los Lakers.

El resumen: tres decisiones, un destino

| Prioridad | Decisión | Impacto |

| 1° | LeBron James — ¿se queda o se va? | Define todo el plan financiero |

| 2° | Retener a Austin Reaves | La pieza más importante del roster |

| 3° | Usar $50M+ en agentes libres o cambios | Depende de las dos anteriores |

El offseason de los Lakers no será aburrido. Rara vez lo es.