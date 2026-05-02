“Le estoy dando una paliza”: El picante mensaje de LeBron James al ‘Padre Tiempo’ tras eliminar a los Rockets Tras 23 años en la liga, LeBron James no solo sigue ganando series, sino que se dio el lujo de "insultar" al tiempo frente a las cámaras. ¡El Rey no anda en juegos y le mandó un mensaje bien clarito a la vejez!

Con 37 minutos en cancha y una actuación de leyenda, el astro de los Lakers dejó claro que los años no le pesan. Los Ángeles despachó a Houston y LeBron no se guardó nada en la entrevista post-partido.

¡Pónganle la corona, que todavía le queda! Los Los Angeles Lakers finalmente sellaron su pase a las semifinales del Oeste tras vencer 98-78 a los Rockets, y la gran figura (como siempre) fue el eterno LeBron James. Pero más allá de sus 28 puntos, 8 asistencias y 7 rebotes, lo que se volvió viral fue su respuesta cuando le preguntaron sobre su batalla contra el paso de los años.

En plena transmisión nacional de Prime Video, LeBron fue cuestionado sobre cómo logra mantenerse en la cima en su temporada número 23. Su respuesta fue corta, cruda y muy al estilo de “The King”: “Le estoy dando una paliza” (I’m kicking his ass), refiriéndose al famoso “Padre Tiempo”.

Una defensa de hierro en el Juego 6

Los Lakers no quisieron más sustos y desde el primer cuarto le pusieron el candado al aro. Houston apenas pudo anotar 18 puntos en el primer periodo y unos anémicos 13 en el segundo. Con esa ventaja, LeBron controló el tempo del juego a su antojo, demostrando por qué sigue siendo el general en jefe de la liga.

El elenco de apoyo cumplió

Aunque LeBron se llevó los titulares, no estuvo solo en esta misión:

Rui Hachimura: Fue el socio ideal con 21 puntos y un bombardeo de 5 triples.

Austin Reaves: Aportó 15 puntos y se lució en defensa con 3 bloqueos.

Deandre Ayton: Aunque solo metió 7 puntos, fue el dueño de los tableros con 16 rebotes.

Próxima parada: El “Monstruo” de Oklahoma

La celebración será corta. El próximo martes 5 de mayo, los Lakers inician la batalla contra los campeones defensores, el Oklahoma City Thunder. Será el choque generacional definitivo: la veteranía de LeBron contra la juventud eléctrica de OKC. Y con la duda de si Luka Doncic llegará sano a esa serie, la carga sobre los hombros de James será todavía más pesada.

¿Ustedes creen que LeBron podrá seguir dándole esa “paliza” al tiempo contra un equipo tan joven y rápido como el Thunder? ¿Es esta la versión de los Lakers que puede ganar el campeonato?