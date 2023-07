¿Le queda gasolina en el tanque? LeBron James deja perplejos a todos sobre su retiro La estrella de los Lakers abordó sobre la cantidad de gasolina que le queda en el tanque y si se retirará o no pronto en un discurso de ESPY.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los Lakers de Los Ángeles no lograron su objetivo final la temporada pasada, cayendo en los playoffs contra el eventual campeón Denver Nuggets. Durante los playoffs, la efectividad de LeBron James fue un gran tema.

James hizo que sus “haters” se comieran sus palabras con una temporada dominante en los playoffs que demostró por qué sigue siendo uno de los mejores jugadores del juego a los 38 años.

Recientemente, James tuvo una versión de tres palabras sobre Cam Reddish que entusiasmará a los fanáticos de los Lakers. Esta semana, el analista de la NBA, Kendrick Perkins, sorprendió a muchos cuando dijo que cree que James puede jugar hasta los 50 años .

James apareció en los Premios ESPY el miércoles por la noche, aclarando cómo se siente acerca de su cuerpo de cara a la próxima temporada y si el retiro puede estar en las cartas para él cuando se acerca a los 40 años.

James promedió 28.9 puntos y 8.3 rebotes junto con 6.8 asistencias en un 50% de tiros de campo la temporada pasada para los Lakers. Una temporada regular decepcionante anotó piezas clave como Rui Hachimura en el tramo de la temporada cuando los Lakers juntaron todo a tiempo para eliminar al campeón defensor Golden State Warriors en los playoffs.

Si James puede o no repetir su magistral temporada 2022-2023 dependerá en gran medida de su salud, físico y niveles de energía. Se rumorea que James gasta tanto o más en su cuerpo que cualquier otro jugador de la NBA, lo que ha contribuido a su longevidad y al establecimiento del récord de anotaciones de todos los tiempos de la NBA la temporada pasada.

“No me importa cuántos puntos más anote, qué puedo y qué no puedo hacer en la cancha”, dijo James a la multitud en los ESPY. “La verdadera pregunta para mí es ¿puedo jugar sin hacer trampa en este juego? El día que no pueda darle todo al juego en la cancha es el día en que terminaré.

‘Por suerte para ustedes, eso no es hoy.’

James había reflexionado públicamente sobre su retiro hasta que dijo el miércoles que regresaría. Actualmente ocupa el tercer lugar, de todos los tiempos, en minutos jugados y primero en juegos de playoffs.

¿ Se está preparando LeBron James para jugar hasta los 40?

A James le quedan dos años y casi $100 millones en su contrato, pero puede optar por salirse del trato para convertirse en agente libre después de la próxima temporada. La durabilidad de James es legendaria, habiendo jugado 1.421 partidos (décimo de todos los tiempos) y 54.093 minutos (tercero) en la temporada regular, así como un récord de la NBA de 282 partidos de playoffs sin lesiones que amenacen su carrera.

Además, James aún promedió 35,5 minutos por partido la temporada pasada, mientras aparecía en 55 de los 82 enfrentamientos de la temporada regular, y lo hizo con un promedio impresionante de 28,9 puntos por noche.

James previamente dejó abierta la posibilidad de retirarse después de que los Lakers fueran eliminados en los playoffs por el eventual campeón Denver Nuggets.

James dijo que quiere jugar con su hijo, Bronny, quien será estudiante de primer año en la USC la próxima temporada.

Pero desde entonces, han surgido informes de que James planeaba regresar, y el miércoles, puso fin a cualquier discusión sobre el retiro.

James ha expresado su deseo de jugar junto a su hijo, Bronny, quien será estudiante de primer año en la USC la próxima temporada y podría ser un novato de la NBA para la temporada 2024-25, cuando James tiene derecho a convertirse en agente libre.