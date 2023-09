LeBron empezó a convencer a estrellas que se sumen a París 2024 Es casi un hecho que el alero de los Lakers tendrá su The Last Dance olímpico, teniendo en cuenta el fracaso que protagonizó Estados Unidos en el Mundial 2023. Pero no irá solo y querrá que otras figuras lo acompañen

LeBron James, jugador de Los Angeles Lakers y una de las máximas figuras del básquet, está decidido a ser parte de París 2024, lo que serán sus últimos Juegos Olímpicos como jugador, y está conversando con otras estrellas de la NBA, como Stephen Curry, Kevin Durant o Jayson Tatum, para formar un seleccionado de Estados Unidos estelar, según adelanta este lunes el portal The Athletic. La decisión de LeBron, que ganó dos medallas de oro olímpicas en Beijing 2008 y en Londres 2012, no está relacionada con los resultados negativos cosechados por la selección estadounidense en el último Mundial, en el que quedó cuarta tras participar con un equipo muy joven y sin sus grandes estrellas. James, que cumplirá 39 años este 30 de diciembre, está trabajando para convencer a otros campeones de la NBA de sumarse a la expedición y ya consiguió el visto bueno de Curry, Durant, Anthony Davis, Tatum y Draymond Green, según la fuente citada. Devin Booker, Damian Lillard, De'Aaron Fox y Kyrie Irving, quien fue compañero de LeBron en los Cleveland Cavaliers, también están barajando la idea de integrar el equipo olímpico. Estados Unidos viene de dos flojas actuaciones en los últimos dos Mundialesy, en el que culminó este fin de semana, perdió en las semifinales contra Alemania, a la postre campeona. El equipo dirigido por Steve Kerr también perdió contra Canadá el partido por el tercer puesto. De esta forma, cada jugador que se sume al equipo olímpico tendrá la posibilidad de integrar un nuevo Redeem Team para continuar con la racha de medallas doradas. Los Juegos de París se disputarán del 26 de julio al 11 de agosto. Estados Unidos ganó el oro en las últimas cuatro ediciones de los Juegos y en siete de las últimas ocho (la única que no alcanzó fue la de Atenas 2004, ganada por Argentina). La idea de LeBron es sumar un tercer oro en lo personal, pero para ello quiere contar con las grandes figuras de la NBA.