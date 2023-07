LeBron James cambiará de nuevo el número de camiseta con los Lakers Luego de haber cambiado su dorsal 23 al número 6 en los Lakers, LeBron regresa para al menos una temporada más en la NBA pero llevando a sus espaldas otro número.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La estrella de Los Ángeles Lakers, LeBron James , decidió cambiar su número a 23 en honor al difunto Bill Russell.

“Es decisión de LeBron”, dijo su agente Rich Paul a Dave McMenamin de ESPN . “Él eligió hacerlo por respeto a Bill Russell”.

La NBA retiró el número 6 de Russell la temporada pasada, pero permitió que los jugadores que ya lo usaban lo mantuvieran.

El anuncio de Paul se produce unas horas después de un aviso de una tienda Lids que indicaba que un cambio de número era inminente.

LeBron comenzó su histórica carrera en la NBA usando el no. 23, luego cambió al No. 6 cuando se unió al Miami Heat en 2010, ya que el número de Jordan está retirado en South Beach. Regresó al No. 23 cuando se reincorporó a los Cleveland Cavaliers en 2014 y mantuvo ese número hasta 2021. Desde entonces, LeBron ha usado el No. 6 para los Lakers.

LeBron explicó recientemente sus elecciones de números:

“Por qué uso el número seis, hay múltiples razones. Uno, porque 23 es uno de mis números favoritos también, así que dos por tres es seis”, dijo. Bronny James nació el 6 de octubre, mientras que su otro hijo, Bryce Maximus, nació en junio, el sexto mes del año.

Desafortunadamente para Devin Booker, ya no poseerá la última camiseta LeBron No. 23 Lakers firmada usada en un juego.

El miércoles, LeBron James usó su discurso de ESPY por mejor desempeño récord para anunciar oficialmente que regresaría a los Lakers para su temporada número 21 en la NBA en 2023-24.