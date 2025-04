LeBron James continúa dejando huella en la historia de los Lakers LeBron James se une a una élite histórica de los Lakers con un doble-doble de 20 puntos en playoffs.

23/04/2025 · 07:20 AM

A sus 40 años, James consigue otro hito al alcanzar un nuevo hito estadístico en la victoria sobre los Timberwolves en el Juego 2, mientras el equipo californiano busca estabilidad en una serie que promete intensidad.

LeBron James entra en los libros dorados de los Lakers con actuación histórica en playoffs

La historia de los Lakers de Los Ángeles está repleta de leyendas: Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Kobe Bryant, Shaquille O’Neal… y desde 2018, LeBron James. Aunque su llegada al equipo fue en el ocaso de su carrera, el “Rey” sigue escribiendo capítulos imborrables. En el Juego 2 de la serie ante los Minnesota Timberwolves, LeBron volvió a demostrar por qué su legado es innegable.

Un récord que reafirma su grandeza

Con 21 puntos, 11 rebotes y 7 asistencias, LeBron James no solo lideró a los Lakers a una victoria fundamental por 94-85 que igualó la serie 1-1, sino que además se colocó como el tercer jugador con más partidos de playoffs en la historia de los Lakers con al menos 20 puntos y un doble-doble. Solo Shaquille O’Neal y Magic Johnson lo superan en esa categoría, un dato revelado por StatMuse que pone en perspectiva el impacto prolongado de James, incluso en la recta final de su carrera.

Una actuación sin brillo, pero con peso

A pesar de que su puntería no fue la mejor —lanzó 8 de 19 desde el campo y apenas 1 de 5 en triples—, su capacidad para influir en el juego sigue siendo inquebrantable. LeBron no necesita encestar con eficiencia para dominar. Su inteligencia en cancha, visión para asistir y compromiso en defensa le permiten ser el eje del equipo aun cuando no luce explosivo. Su presencia, simplemente, cambia el ritmo de un partido.

Doncic, la otra cara del protagonismo angelino

Si bien LeBron fue clave para la victoria, el motor ofensivo de los Lakers en esta serie ha sido Luka Doncic. El esloveno, que llegó como refuerzo de lujo en esta temporada, está en modo superestrella: 68 puntos acumulados en los dos primeros encuentros, incluyendo un espectacular juego de 31 puntos, 12 rebotes y 9 asistencias en el segundo duelo. La dupla Doncic-LeBron podría ser la fórmula ganadora que los Lakers estaban buscando.

Los desafíos que se vienen

Anthony Edwards ha sido el alma competitiva de los Timberwolves, y su juventud y explosividad contrastan con la experiencia de James. La serie promete ir al límite, y los Lakers necesitarán más noches como esta de su veterano líder si quieren avanzar. Con dos días de descanso antes del Juego 3, James tendrá la oportunidad de recargar energías. A sus 40 años, jugó 40 minutos de alta exigencia, una hazaña en sí misma.

Una leyenda en tiempo real

Lo que está haciendo LeBron James no tiene precedentes. En una liga que se rejuvenece constantemente, él continúa produciendo a un nivel élite y sumando logros individuales dentro de una franquicia que mide a sus estrellas con estándares altísimos. Convertirse en uno de los tres máximos exponentes en dobles-dobles de 20 puntos en playoffs de los Lakers no es solo una nota de color; es una confirmación de que LeBron es, sin duda, parte esencial de la historia angelina.

Mientras los Lakers sueñan con otro anillo, LeBron sigue acumulando argumentos para ser considerado, no solo uno de los más grandes jugadores del equipo, sino también uno de los más duraderos e influyentes de toda la NBA.