LeBron James: ¿Cuál fue el pico de la carrera del Rey? ¿Cuándo fue el peor año de LeBron? ¿Qué temporada fue la más decepcionante? ¿Cuándo estuvo en su mejor momento? Vamos a averiguar.

En la obsesión del mundo del baloncesto por LeBron James repasaremos sus temporadas de LeBron en la NBA (regular y playoffs) y evaluaramos dónde se ubica cada una de ellas.

Cuando Los Ángeles Lakers perdieron ante los Denver Nuggets en las Finales de la Conferencia Oeste de 2023, LeBron insinuó su retiro. Su mensaje posterior al juego dejó a los fanáticos en un extraño espacio mental donde coexistían tanto el shock como el alivio. El mundo quedó atónito porque acababa de ver llevar a otro equipo a una carrera profunda en los playoffs. Y aunque por momentos parecía agotado, su talento todavía estaba al nivel de una superestrella.

Es hora de que le demos un verdadero respiro a este atleta. Como alguien que ha pasado más de la mitad de su vida jugando en la NBA, merece un receso ante expectativas poco realistas. Ya ha hecho suficiente. Pero al observar cada temporada que jugó en la NBA, es fácil entender por qué ha sido objeto de todas estas perspectivas locas.

Ranking de los 20 Años de LeBron James en la NBA

Cuando examinas cada temporada de la NBA, 19 de 20 de esos años fácilmente calificarían como MVP, o incluso al nivel del Salón de la Fama. Para darle una idea rápida de a qué me refiero, aquí hay algunas curiosidades breves sobre las 20 temporadas de LeBron.

Ha tenido tres temporadas en las que promedió 30 puntos o más . (Jordan tuvo ocho temporadas de este tipo, mientras que Kevin Durant ha tenido dos hasta ahora).

. (Jordan tuvo ocho temporadas de este tipo, mientras que Kevin Durant ha tenido dos hasta ahora). Ha jugado 15 temporadas donde promedió 26 puntos o más, y 19 temporadas con 25 puntos más . (Jordan sólo tuvo 12 temporadas de al menos 25 puntos por partido).

. (Jordan sólo tuvo 12 temporadas de al menos 25 puntos por partido). Es uno de los siete jugadores en la historia de la NBA que han liderado la liga en puntos y asistencias en su carrera.

jugadores en la historia de la NBA que han en su carrera. Es el primer y único jugador en ganar el MVP de las Finales en tres equipos diferentes.

Es cuatro veces MVP de la liga , cuatro veces MVP de las Finales , tres veces MVP del Juego de Estrellas , 19 veces seleccionado All-NBA , seis veces seleccionado All-Defense y el más joven en alcanzar los 10,000, 20,000 y 30,000 puntos.

, cuatro veces , tres veces , 19 veces seleccionado , seis veces seleccionado y el más joven en alcanzar los 10,000, 20,000 y 30,000 puntos. James ha anotado la mayor cantidad de puntos que haya anotado cualquier jugador de baloncesto, tanto en la temporada regular como en los playoffs. Siento que no hay discusión en el debate sobre qué jugador de la NBA tuvo la mejor carrera de todos los tiempos.

El debate entre LeBron y Jordan continuará, pero en la mente de muchas personas, la carrera de LeBron es insuperable. Y nadie se acerca.

Pero en cuanto a su mejor temporada, averigüemos a continuación.

20. LeBron James 2018-19

Equipo: Los Ángeles Lakers

Juegos jugados: 55

Estadísticas de la temporada regular: 27,4 PTS, 8,5 REB y 8,3 AST

Premios notables: Tercer equipo All-Star y All-NBA

Récord de temporada regular: 37-45

Postemporada: No llegó a los playoffs



Si bien la primera temporada de LeBron con los Lakers fue en general un gran año estadísticamente para cualquier jugador, fue el primer año en que pareció humano. Después de 15 temporadas jugando a un alto nivel, James finalmente sufrió una lesión importante. Debido a que se perdió un tercio de la temporada, a los Lakers les fue mal y se perdieron los playoffs. Desde 2006, todos los equipos de LeBron se habían clasificado para la postemporada.

Es fácil etiquetar el año de novato de LeBron como el menos deseable solo por los números, pero las estadísticas de novato pertenecen a una categoría propia. Lo que hace que 2018-19 sea el peor año de LeBron fue la convergencia de al menos tres cosas. Por injusto que parezca, la línea estadística de LeBron de 27-8-8 es simplemente promedio para su propio estándar. El hecho de que se perdió tanto tiempo en la cancha (según su propio estándar) y se perdió los playoffs hace que esta temporada sea la peor hasta el momento. Podría ser la peor temporada de su historia.

19. LeBron James 2003-04

Equipo: Cleveland Cavaliers

Juegos jugados: 79

Estadísticas de la temporada regular: 20,9 PTS, 5,5 REB y 5,9 AST

Premios notables: Novato del año y primer equipo de novatos

Récord de temporada regular: 35-47

Postemporada: No llegó a playoffs

El año de novato de LeBron fue uno de los mejores de todos los tiempos, pero como la mayoría de los estudiantes de primer año de la NBA, fue notoriamente ineficiente. Al tener un entrenador que le dio las llaves del equipo a un joven de 18 años, James tuvo una oportunidad. Jugó más de 39 minutos por partido, que es significativamente más de lo que la mayoría de los novatos pueden esperar conseguir. Se le dio rienda suelta. Y aunque los promedios de 21 puntos, 5 rebotes y 6 asistencias son impresionantes para cualquiera, disparó a un bajo 42% desde el campo y al 29% desde tres.

Sin embargo, de los novatos se espera que sus tiros sean ineficientes y aun así se considera que cumplió, o incluso superó, sus expectativas. Lo que hace que su temporada de novato sea impresionante es la confianza que tenía en sí mismo para ser el líder de una franquicia de la NBA cuando era adolescente. Y es por eso que, incluso si LeBron tuviera las peores estadísticas de su historia, esta temporada nunca podría contarse como su peor.

18. LeBron James 2020-21

Equipo: Los Ángeles Lakers

Juegos jugados: 45

Estadísticas de la temporada regular: 25,0 PTS, 7,7 REB y 7,8 AST

Premios notables: Segundo equipo All-Star y All-NBA

Récord de temporada regular: 42-30

Postemporada: Perdió ante Phoenix Suns en primera ronda

LeBron se perdió 27 partidos por segunda vez en su carrera (y la segunda vez en tres años), y no fue sorprendente que lo hiciera. Se acercaba a los 36 años y era obvio que no tuvo tiempo suficiente para recuperarse. Los juegos en la burbuja de la NBA terminaron el 11 de octubre de 2020 y la temporada 2020-21 comenzó el 22 de diciembre. Esta fue una pausa de solo 72 días, la temporada baja más corta de la historia. En circunstancias normales, la pausa anual de la NBA es de entre 130 y 140 días.

Era obvio que aquellos equipos con plantillas envejecidas (los Lakers eran un equipo lleno de jugadores viejos) parecían cojeados durante la mayor parte de la temporada 2020-21. Y el compañero All-NBA de LeBron, Anthony Davis, alguien que notoriamente no se pone en forma hasta mitad de temporada, se perdió la mitad del año. Davis simplemente no parecía un All-Star y, para sorpresa de nadie, se lastimó durante la primera ronda de los playoffs contra los Phoenix Suns. Cuando cayó, también disminuyeron las posibilidades de los Lakers de intentar repetir el título de la NBA.

Dicho todo esto, LeBron a sus 36 años demostró que todavía estaba entre la élite de la liga cuando estaba sano. Esto se confirmó cuando entró en el segundo equipo All-NBA.

17. LeBron James 2004-05

Equipo: Cleveland Cavaliers

Juegos jugados: 80

Estadísticas de la temporada regular: 27,2 PTS, 7,4 REB y 7,2 AST

Premios notables: Segundo equipo All-Star y All-NBA

Récord de temporada regular: 42-40

Postemporada: No llegó a los playoffs

Si pensabas que la campaña de novato de LeBron fue increíble, su salto de bastante bueno a superestrella en su segundo año fue igualmente increíble. A los 20 años, LeBron terminaría la temporada con un promedio de 27-7-7, que son los promedios de su carrera. Si bien jugó 42 minutos por noche, mostró signos de mayor eficiencia con un 47% de tiros de campo y un 35% de triples.

Liderando una plantilla débil en su segundo año, logró llevar a los Cavaliers a un récord superior a .500: apenas se perderían los playoffs. El segundo año de James es fácilmente una de las mejores campañas de segundo año de todos los tiempos.

16. LeBron James 2021-22

Equipo: Los Ángeles Lakers

Juegos jugados: 56

Estadísticas de la temporada regular: 30,3 PTS, 8,2 REB y 6,2 AST

Premios notables: Tercer equipo All-Star y All-NBA

Récord de temporada regular: 33-49

Postemporada: No llegó a los playoffs

Fue difícil clasificar la temporada 2021-22 de LeBron. Si bien fue el peor récord de temporada regular de cualquier equipo de LeBron James, no fue tan malo. Anthony Davis una vez más se perdió la mitad de la temporada (no hay sorpresas allí), por lo que LeBron, a sus 37 años, tuvo que arrastrar una plantilla disfuncional hacia la oportunidad de tal vez llegar al play-in. Fallaron en eso y la mayoría de los dedos apuntaron a Russell Westbrook.

Es seguro decir que la miseria de los Lakers durante esta racha no fue culpa de LeBron, especialmente porque promedió más de 30 puntos por partido por tercera vez en su carrera, su segundo promedio de puntuación más alto. Y lo hizo con 37 años, lo cual es inaudito. Estaba cada vez más cerca del récord de puntos de Kareem Abdul-Jabbar y al mismo tiempo luchaba por el título anotador de la temporada.

Pero como no había esperanzas de llegar a los playoffs, terminó la temporada antes de tiempo para descansar más.

15. LeBron James 2007-08

Equipo: Cleveland Cavaliers

Juegos jugados: 75

Estadísticas de la temporada regular: 30,0 PTS, 7,9 REB y 7,2 AST

Premios notables: Primer equipo All-Star y All-NBA

Récord de temporada regular: 45-37

Postemporada: Perdió ante los Boston Celtics en semifinales

También fue difícil clasificar una temporada intermedia como la 2007-08. 30 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias no suenan promedio para ningún jugador, pero para LeBron, su resultado general este año fue una degradación con respecto a la temporada anterior cuando llevó a los Cavs a las Finales.

Al toparse con los Boston Celtics, lo que provocó la primera rivalidad de su carrera, demostró estar incompleto como jugador. Los Celtics pudieron exponer sus debilidades. James se vio limitado a sólo 21 puntos o menos en los primeros cuatro juegos de la serie Cleveland-Boston. Y aunque hizo un esfuerzo valiente en el Juego 7 con 45 puntos, no fue suficiente. En general, 2007-08 demostró que LeBron no podía hacerlo todo solo: necesitaba uno o dos compañeros para vencer a los equipos de élite de la NBA.

14. LeBron James 2010-11

Equipo: Miami Heat

Juegos jugados: 79

Estadísticas de la temporada regular: 26,7 PTS, 7,5 REB y 7,0 AST

Premios notables: All-Star, primer equipo All-NBA y primer equipo All-Defensive

Récord de temporada regular: 58-24

Postemporada: Perdió ante los Dallas Mavericks en las Finales de la NBA

Cuando LeBron tomó la decisión durante el verano de firmar con el Miami Heat, todos, incluido el propio James, pensaron que el camino hacia un campeonato sería fácil. Pero el mejor jugador de baloncesto del mundo necesitaba ser humillado. El Heat tuvo un récord de 12-8 en sus primeros 20 juegos. En sus victorias, parecían de élite, pero en sus derrotas, parecía que les quedaba un largo camino por recorrer.

Los Heatles lograron recuperarse y ganar 12 juegos seguidos, luego 9 seguidos y luego otras 8 victorias consecutivas. Estaban empezando a parecer un equipo campeón. Y cuando se enfrentaron a los Chicago Bulls, primeros cabezas de serie, en las Finales de la Conferencia Este, todos vieron lo buenos que podían ser. Despacharon a los Bulls, liderados por el MVP, en sólo cinco juegos, y parecía que iban a ganarlo todo.

Parecía que quienes dudaban de LeBron finalmente se callarían. Pero cuando Dirk Nowitzki y los Mavericks sorprendieron al Heat al ganar los últimos tres juegos de las Finales, sus críticos pudieron echar más leña al fuego que estaba quemando su legado. Para empeorar las cosas, LeBron no apareció como una superestrella en las Finales de la NBA. Promedió 17,8 puntos, haciéndolo parecer el Ringo Starr para John Lennon de Wade y Paul McCartney de Bosh.

Por muy prometedora que fuera esta temporada, al final fue terriblemente decepcionante. Es comprensible que esta no esté entre sus 10 mejores temporadas a pesar de estar en su mejor momento.

13. LeBron James 2008-09

Equipo: Cleveland Cavaliers

Juegos jugados: 81

Estadísticas de la temporada regular: 28,4 PTS, 7,6 REB y 7,2 AST

Premios notables: All-Star, MVP de la NBA, primer equipo All-NBA y primer equipo All-Defensive

Récord de temporada regular: 66-16

Postemporada: Perdió ante el Orlando Magic en las Finales de la Conferencia Este

Un año en el que te conviertes en el Jugador Más Valioso de la liga mientras llevas a tu equipo al mejor récord de la NBA debería estar entre tus cinco mejores temporadas, ¿verdad? Quizás incluso entre los tres primeros. Bueno, no para LeBron, de quien todos esperan que sea el mejor jugador de baloncesto cada año. Este año casi llegó al top 10, ya que era la primera vez que LeBron era coronado MVP de la NBA.

Esta temporada fue casi tan decepcionante como el trágico final de las Finales de 2011 contra los Mavs. Los Cavaliers eran los favoritos para ganar el campeonato. LeBron tuvo su mejor elenco de apoyo hasta el momento. Mo Williams entró en el equipo All-Star como segundo al mando de LeBron, y Ben Wallace fue añadido como ancla defensiva para la segunda unidad de los Cavs.

A pesar de las mejoras en la plantilla, LeBron y los Cavs quedaron estupefactos ante el Orlando Magic. Si no fuera por el loco tiro ganador de James en el Juego 2, los habrían barrido. Por supuesto, el equipo Magic que dirigía Stan Van Gundy estaba adelantado a su tiempo. Con su tiro de tres puntos, su tamaño y un verdadero gran hombre (un excelente Dwight Howard) manejando la pintura, LeBron corrió contra un oponente que se parecía mucho a la NBA moderna.

12. LeBron James 2009-10

Equipo: Cleveland Cavaliers

Juegos jugados: 76

Estadísticas de la temporada regular: 29,7 PTS, 7,3 REB y 8,6 AST

Premios notables: All-Star, MVP de la NBA, primer equipo All-NBA y primer equipo All-Defensive

Récord de temporada regular: 61-21

Postemporada: Perdió ante los Boston Celtics en semifinales

El segundo MVP consecutivo de LeBron fue un desafío al título no oficial de la NBA de mejor jugador del juego. Kobe Bryant acababa de ganar su primer campeonato sin Shaq el año anterior, pero el ruido que hizo LeBron en el Este fue suficiente para que los fanáticos enfrentaran a los dos. De repente, había dos mejores jugadores de la NBA, dependiendo de a quién le preguntaras.

Si los Cavaliers hubieran ganado contra los Boston Celtics en la segunda ronda, habríamos tenido un enfrentamiento entre Kobe y LeBron en las Finales. Habría sido el sueño de todo fanático de la NBA (y una victoria en los ratings televisivos).

Pero LeBron una vez más se quedó corto en la postemporada, demostrando una vez más que necesitaba más ayuda para ganar un campeonato.

11. LeBron James 2005-06

Equipo: Cleveland Cavaliers

Juegos jugados: 79

Estadísticas de la temporada regular: 31,4 PTS, 7,0 REB y 6,6 AST

Premios notables: All-Star, MVP del Juego de Estrellas y Primer Equipo All-NBA

Récord de temporada regular: 50-32

Postemporada: Perdió ante Detroit Pistons en semifinales

Si el salto de bueno a excelente es un gran salto, el siguiente salto de excelente a ícono es aún más. Pero LeBron hizo precisamente eso en su tercer año. Fue la tercera temporada más mágica que cualquiera podría esperar.

2005-06 fue difícil de clasificar, esto merecía mayores elogios que sus dos temporadas de MVP simplemente por lo joven que era cuando lo hizo. Superó las expectativas de todos. El Playoff LeBron al que nos hemos acostumbrado a ver nació en 2006 cuando demostró que podía elevar aún más su juego. Llevó a los Cavaliers en esa serie de los Washington Wizards, donde nos brindó su primer momento icónico.

Para comenzar esa serie de los Wizards, que fue su debut en los playoffs, anotó un triple doble de 30 puntos, algo muy propio de LeBron. Se supone que los jóvenes de 21 años no son tan buenos. Se topó con los campeones defensores del Este, los Detroit Pistons, en la segunda ronda, y James haría un esfuerzo sólido (una muestra de lo que vendría el año siguiente).

10. LeBron James 2016-17

Equipo: Cleveland Cavaliers

Juegos jugados: 74

Estadísticas de la temporada regular: 26,4 PTS, 8,6 REB y 8,7 AST

Premios notables: Primer equipo All-Star y All-NBA

Récord de temporada regular: 51-31

Postemporada: Perdió ante los Golden State Warriors en las Finales de la NBA

Recién salidos de quizás las mejores finales de la NBA de la historia y fácilmente la mejor temporada de los Cleveland Cavaliers, LeBron y su equipo todavía eran de élite. Mostraron signos de administrar su carga a lo largo de la temporada, encendiendo solo el interruptor cuando era necesario, especialmente si jugaban contra un equipo como los Warriors.

Sin embargo, la temporada 2016-17 no fue el año de LeBron. Fue un año donde se armó el mayor trío ofensivo. Fue cuando Kevin Durant se unió a los Warriors 73-9 para poner fin a cualquier signo de una dinastía para los Cavaliers. LeBron no tuvo ninguna posibilidad.

Dicho esto, LeBron tuvo una temporada tipo MVP y lanzó el balón extremadamente bien. Tuvo su tercer mejor número de eficiencia al disparar con un porcentaje de tiros de campo de .548. Si no fuera por un gigante como los Golden State Warriors ese año, Cleveland habría ganado su segundo campeonato consecutivo. No fue tan decepcionante como sus dos temporadas de Jugador Más Valioso con los Cavs, cuando tenía muchas más posibilidades de ganar el título.

9. LeBron James 2013-14

Equipo: Miami Heat

Juegos jugados: 77

Estadísticas de la temporada regular: 27,1 PTS, 6,9 REB y 6,3 AST

Premios notables: All-Star, primer equipo All-NBA y segundo equipo All-Defensive

Récord de temporada regular: 54-28

Postemporada: Perdió ante los San Antonio Spurs en las Finales de la NBA

El último año de LeBron con el superequipo que formó en Miami fue una temporada condenada al fracaso. El equipo llegó a las finales en cuatro temporadas consecutivas, lo que significó que jugó más partidos que cualquier otro equipo durante los últimos cuatro años. La fatiga de los contendientes se estaba mostrando con el Miami Heat. Tuvieron su peor porcentaje de victorias de los cuatro años que James, Wade y Bosh jugaron juntos.

Para empeorar las cosas, Dwyane Wade mostró signos de desgaste físico. Estaba envejeciendo y no parecía la superestrella número dos que podía sustituir cuando LeBron tenía una mala noche.

Pero en cuanto al propio LeBron, seguía siendo bastante bueno. Al terminar segundo en la votación de MVP, podría haber ganado su tercer MVP consecutivo si no fuera por la aparición de Kevin Durant. LeBron tuvo una temporada bastante sólida, considerando todo. Su derrota ante los San Antonio Spurs no fue tan decepcionante si se consideran todas las circunstancias que lo rodearon: la fatiga del Heat, la desaceleración de Wade y los Spurs jugando el mejor equipo de baloncesto jamás jugado. No fue culpa de LeBron que el Heat no pudiera ganar su tercer título consecutivo.

8. LeBron James 2014-15

Equipo: Cleveland Cavaliers

Juegos jugados: 69

Estadísticas de la temporada regular: 25,3 PTS, 6,0 REB y 7,4 AST

Premios notables: Primer equipo All-Star y All-NBA

Récord de temporada regular: 53-29

Postemporada: Perdió ante los Golden State Warriors en las Finales de la NBA

Cuando LeBron hizo un regreso heroico a Cleveland, demostró que todavía estaba en su mejor momento. Un desafío para él fue elevar a sus dos coestrellas que no habían probado el éxito en los playoffs hasta ese momento. Y para aumentar la apuesta, estos dos All-Stars no tenían el mejor historial en lo que respecta a mantenerse saludables.

Por lo tanto, cuando llegaron las Finales de la NBA, LeBron era la única estrella que quedaba en lo que se suponía era un equipo repleto de estrellas. Jugando contra un equipo no probado de Golden State Warriors (encendiendo su próxima rivalidad), casi lo logra. Durante los playoffs de 2015 demostró que había aprendido a ganar durante sus años con Miami, a los que a menudo se refería como sus “cuatro años en la universidad”.

Si bien LeBron perdió su cuarta serie de Finales de la NBA (cayó a 2-4), muchos lo eligieron como el MVP de las Finales a pesar de estar en el lado perdedor. Eligieron a Andre Iguodala, por supuesto, a quien se le atribuye ser el tapón de LeBron durante esa serie. A pesar de la derrota en las Finales, fue una temporada de regreso bastante buena para LeBron. Llevó a los Cavs una vez más a las Finales sin mucha ayuda, lo que recordó a 2007.

7. LeBron James 2006-07

Equipo: Cleveland Cavaliers

Juegos jugados: 78

Estadísticas de la temporada regular: 27,3 PTS, 6,7 REB y 6,0 AST

Premios notables: Segundo equipo All-Star y All-NBA

Récord de temporada regular: 50-32

Postemporada: Perdió ante los San Antonio Spurs en las Finales de la NBA

2006-07 fue el año más impresionante del joven LeBron. Si bien los Cavs mantuvieron su récord de 50 victorias de la temporada anterior, fue lo que hizo LeBron en la postemporada lo que llamó la atención de todos. En concreto, aquel Juego 5 de las Finales de la Conferencia Este contra los Detroit Pistons. ¿Fue la mejor actuación en playoffs de todos los tiempos? Definitivamente está ahí.

Al anotar los últimos 25 puntos de los Cavaliers, incluida una bandeja difícil contra cuatro defensores en la pintura que les valió el juego, esta actuación fue histórica. Aparte de su actuación en el Juego 6 de 2012 contra los Boston Celtics, este puede haber sido su mejor juego de todos los tiempos, ¡a los 22 años! Llevó un plantel mediocre de los Cavaliers a las Finales de la NBA, donde se topó con un excelente Tim Duncan, un Tony Parker emergente y un dinástico equipo de los San Antonio Spurs que ganó su tercer campeonato en cinco años.

6. LeBron James 2022-23

Equipo: Los Ángeles Lakers

Juegos jugados: 55

Estadísticas de la temporada regular: 28,9 PTS, 8,3 REB y 6,8 AST

Premios notables: Tercer equipo All-Star y All-NBA

Récord de temporada regular: 43-39

Postemporada: Perdió ante los Denver Nuggets en las Finales de la Conferencia Oeste

Los Angeles Lakers 2022-23 comenzaron la temporada 2-10. Fueron dirigidos por un entrenador en jefe novato, no se deshicieron de Westbrook y aguantaron a un Anthony Davis inestable. Casi pensé que ésta iba a ser otra temporada inútil para LeBron.

Bueno, salvo por perseguir el récord anotador supuestamente inquebrantable de Kareem, parecía que la temporada número 20 de LeBron era más un consuelo que cualquier otra cosa. La NBA estaba avanzando hacia equipos más jóvenes, más rápidos y con más talento. Había paridad en todas partes. Especialmente en el Oeste, donde una victoria o una derrota podrían meterte o sacarte de los playoffs.

Sin embargo, tras el receso del Juego de Estrellas, los Lakers se deshicieron de todo lo que los frenaba, a saber:

Russell Westbrook, a quien intercambiaron por talento y profundidad.

La distracción de que LeBron rompiera el récord de anotaciones.

Los problemas de lesiones de Anthony Davis. ¡Parecía un All-Star otra vez!

Y es por eso que LeBron, a sus 38 años, tuvo una temporada que debería haber resultado mucho peor de lo que debería. Este año casi llegó a estar entre los cinco primeros. Este puede haber sido el último hurra de LeBron, su última carrera profunda en los playoffs. Y a pesar de haber sido barridos por los Nuggets en las Finales de la Conferencia Oeste, ésta fue una temporada de la que estar orgulloso. También se despertó cierta nostalgia cuando LeBron y Steph se enfrentaron una vez más en los playoffs.

Los Lakers de 2022-23 lograron una de las mayores remontadas de la temporada regular de la historia. Y también ganaron dos series de playoffs como sembrados número siete. Y cuando más importaba, LeBron jugó como el mejor jugador de la cancha.

5. LeBron James 2019-20

Equipo: Los Ángeles Lakers

Juegos jugados: 67

Estadísticas de la temporada regular: 25,3 PTS, 7,8 REB y 10,2 AST

Premios notables: campeón de la NBA, MVP de las finales, All-Star y primer equipo All-NBA

Récord de temporada regular: 52-19

Postemporada: Ganó las Finales de la NBA

La 2019-20 fue la temporada más inusual de la NBA. La pandemia de COVID-19 provocó confinamientos y detuvo la temporada prematuramente. Se decidió que la burbuja de la NBA dejaría continuar la temporada para poder coronar a un campeón. Y Los Angeles Lakers, que tenían uno de los equipos más veteranos de la NBA, aprovecharon el descanso prolongado.

LeBron, en sus 30 años, descansó. Anthony Davis, propenso a sufrir lesiones, descansó. Los veteranos de los Lakers, Danny Green, Dwight Howard, JaVale McGee y Jared Dudley, descansaron. Para aumentar la ventaja, jugar en la burbuja de la NBA significaba que no había necesidad de viajar para llegar a los partidos. Qué alivio.

Cuando todo era incierto en el mundo en ese momento, cada vez era más seguro que los Lakers ganarían el campeonato en la burbuja de la NBA a medida que se desarrollaban los juegos. Este fue el año en que LeBron hizo que la mayoría de las cosas salieran como quería y tenía una situación casi perfecta en sus manos. Esta temporada merece ser el año de campeonato con el ranking más bajo entre todas las temporadas de LeBron.

4. LeBron James 2011-12

Equipo: Miami Heat

Juegos jugados: 62

Estadísticas de la temporada regular: 27,1 PTS, 7,9 REB y 6,2 AST

Premios notables: campeón de la NBA, MVP de la NBA, MVP de las Finales, All-Star, primer equipo de la NBA y primer equipo defensivo

Récord de temporada regular: 46-20

Postemporada: Ganó las Finales de la NBA

El primer campeonato de LeBron en su carrera consolidó su lugar como el único mejor jugador de la NBA. Kobe Bryant se acercaba al ocaso de su carrera, mientras que Kevin Durant aún no estaba listo. LeBron y el Heat también vencieron a los rivales de LeBron, los Boston Celtics, por segundo año consecutivo. LeBron realizó quizás la mejor actuación de su historia.

Con conversaciones sobre dividir a los tres grandes después de caer 2-3 en su serie de playoffs contra los Celtics e ir a su propio terreno, LeBron se vio acorralado contra una pared. Pero él respondió al llamado. Esa victoria en el Juego 6 abrió otro nivel de sí mismo, un lugar que sólo los del Monte Rushmore del baloncesto podrían alcanzar. Este fue el partido que pudo haber sellado su destino como campeón de la NBA de esa temporada. Puede que haya sido el partido que convirtió a LeBron en un verdadero ganador.

3. LeBron James 2017-18

Equipo: Cleveland Cavaliers

Juegos jugados: 82

Estadísticas de la temporada regular: 27,5 PTS, 8,6 REG y 9,1 AST

Premios notables: All-Star, MVP del Juego de Estrellas y Primer Equipo All-NBA

Récord: 50-32

Postemporada: Perdió ante los Golden State Warriors en las Finales de la NBA

Como fue la única temporada fuera del campeonato que llegó a las cinco mejores temporadas de LeBron, había buenas razones para ubicarla en el puesto número tres. Este fue el año en el que Kyrie Irving se fue y Kevin Love parecía más un jugador de rotación que un All-Star. Los Cavaliers también eran un equipo completamente diferente después de la fecha límite de cambios, volviéndose más jóvenes y atléticos. ¿Pero eran un equipo campeón? Fue difícil de ver. Sólo habían estado juntos menos de la mitad de la temporada.

Cuando llegó la postemporada, se activó el Playoff LeBron. Llevó a los Cavaliers a la cima contra un equipo hambriento y talentoso de los Indiana Pacers, acertando dos tiros ganadores. En la siguiente serie, jugó con los Toronto Raptors cuando el meme de LeBronto se incendió. ¿Un tiro al banco con una sola pierna en el contraataque para ganar el juego? Sólo LeBron lo intentaría.

Cuando se enfrentó a un equipo de los Celtics talentoso y bien entrenado, mostró a todos por qué debería haber sido nombrado MVP en lugar de James Harden. Una vez más, LeBron llevó a los Cavaliers a las Finales de la NBA sin un coprotagonista real. ¿Y quién podría olvidar el Juego 1 contra Durant, Curry y los Warriors, donde sus 51 puntos casi les dieron la victoria? Este fue el pico del acto solista de LeBron, y puede haber sido el último año en el que lo vimos en su mejor forma. A pesar de perder en las Finales, esta fue posiblemente la mejor racha de playoffs de LeBron.

2. LeBron James 2015-16

Equipo: Cleveland Cavaliers

Juegos jugados: 76

Estadísticas de la temporada regular: 25,3 PTS, 7,4 REB y 6,8 AST

Premios notables: campeón de la NBA, MVP de las finales, All-Star y primer equipo All-NBA

Récord: 57-25

Postemporada: Ganó las Finales de la NBA

“¡Oh, bloqueado por James! ¡LeBron James con el rechazo!”

Esa decisión de Mike Breen fue tan buena como su decisión doble para Steph Curry a principios de temporada. El mayor bloqueo en la historia de las Finales de la NBA resumió la milagrosa remontada de los Cavs de un déficit de 3-1 para ganar el título de la NBA. Si todos hubieran estado sanos el año anterior, este habría sido su segundo campeonato. Pero todos quedaron distraídos por el espectáculo de los Golden State Warriors (73-9), cuyo protagonista anotó 402 triples en la temporada. Algunos decían que Steph Curry era mejor que Michael Jordan.

Pero ese bloqueo de LeBron lo dijo todo. Y ésta fue su mejor temporada como miembro de los Cleveland Cavaliers, una temporada en la que muchas cosas salieron bien. Kyrie Irving y Kevin Love estaban relativamente sanos y los Cavaliers tenían un equipo de apoyo sólido. Podrían enfrentarse cara a cara con los Warriors, a quienes finalmente sobrevivieron para ganar el campeonato.

1. LeBron James 2012-13

Equipo: Miami Heat

Juegos jugados: 76

Estadísticas de la temporada regular: 26,8 PTS, 8,0 REB y 7,3 AST

Premios notables: campeón de la NBA, MVP de la NBA, MVP de las Finales, All-Star, primer equipo All-NBA y primer equipo defensivo

Récord de temporada regular: 66-16

Postemporada: Ganó las Finales de la NBA

El tercer año de LeBron en Miami fue sin duda su año. Todo salió bien. Bueno, excepto por dos cosas que habrían hecho de esta la mejor temporada de la NBA jamás jugada por nadie. Alguien inexplicablemente le dio a Carmelo Anthony un voto de primer lugar para MVP. Si LeBron hubiera obtenido ese voto, habría sido el primer MVP unánime en la historia de la NBA, por delante de Steph Curry. Además, inexplicablemente los votantes le dieron a Marc Gasol el premio al Jugador Defensivo del Año a pesar de estar en el Segundo Equipo Defensivo. Mirando hacia atrás, estaba claro que a LeBron le robaron.

Si esas dos cosas hubieran salido como LeBron, habría ganado unánimemente MVP, Jugador Defensivo del Año y MVP de las Finales, ¡todo en la misma temporada! Eso es una locura. ¿Mencioné que ganó una medalla de oro olímpica antes de que comenzara la temporada?

Sólo dos jugadores han ganado el MVP de la liga, un campeonato de la NBA, un MVP de las Finales y una medalla de oro olímpica en un período de un año. Esos dos son LeBron Raymone James y Michael Jeffrey Jordan. Es asombroso.

Ahora permítanse hablar del éxito de su equipo durante 2012-13. LeBron ayudó al Miami Heat a ganar 27 juegos consecutivos (esta fue la verdadera era de los Heatles), la segunda racha ganadora más larga en la historia de la NBA. Y por supuesto, ese tiro milagroso de Ray Allen que finalmente llevó al Heat a ganar el campeonato contra un equipo realmente bueno de los San Antonio Spurs.

LeBron está en su mejor momento no cuando gana campeonatos de anotación y tiene que hacerlo todo. Es cuando está rodeado de grandes compañeros de equipo y construido alrededor de un equipo diseñado para maximizar sus talentos. Porque ahí es cuando se convierte en el dios de la eficiencia del baloncesto. ¿56,5% de disparos? ¿40% de tres? Simplemente asombroso.

El Heat arrasó a lo largo de la temporada. Descubrieron la mejor versión de LeBron e integraron a Wade y Bosh en sus mejores y saludables formas. Y tenían tiradores en Ray Allen, Shane Battier, Mike Miller, Rashard Lewis, James Jones y Mario Chalmers. También tenían defensa y protección del aro con Chris Andersen, Joel Anthony, Udonis Haslem y Chris Bosh.

Esta fue la mejor versión de sí mismo de LeBron y fue el mejor equipo con el que jamás jugó.

Podemos hacer decenas de listas totalmente diferentes, pero su temporada 2012-13 fue sin duda inolvidable. LeBron ha tenido 20 temporadas increíbles en la NBA y es difícil esperar que cualquier otro jugador de la NBA tenga una carrera tan buena como la suya.